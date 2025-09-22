Σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Πίνακας "Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας"

Κωνσταντίνος Βολανάκης (1837-1907) / hellenicnavy.gr
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου.

  • 480 π.Χ. – Ο ελληνικός στόλος με επιφαλής τον Ευρυβιάδη και τον Θεμιστοκλή νικά τον περσικό στόλο του Ξέρξη Α' στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας.
  • 1888 – Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic.
  • 1908 – Αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Βουλγαρίας.
  • 1943 – Το ελληνικό αντιτορπιλικό Αδρίας Ι προσκρούει σε νάρκη. Από την έκρηξη αποκόπηκε η πλώρη του. Παρά τις ζημιές το πλοίο κατόρθωσε και έφθασε στις τούρκικες ακτές με 21 νεκρούς και 30 τραυματίες.
  • 1996 – Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα: Το ΠΑΣΟΚ, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Σημίτη, παραμένει στην εξουσία με 41,49% και 162 έδρες, έναντι 38,12% και 108 έδρες της Νέας Δημοκρατίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Στο πένθος οι ΗΠΑ: Συγκίνηση, δάκρυα και πολιτικά μηνύματα στο συγκλονιστικό μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου

04:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

04:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ένας νεκρός από τις πλημμύρες στην Καταλονία – Μεγάλες καταστροφές

03:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Όλες οι αργίες για το νέο σχολικό έτος 2025 - 2026

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Εντοπίστηκε τραυματίας σε είσοδο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

02:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΕΠΕΚΕ - Μέτρο 23: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων – Από σήμερα υποβολή των ενστάσεων

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής»

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Επιδρομή ουκρανικών drones στη χερσόνησο της Κριμαίας – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 15 τραυματίες

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Πειραιά: Νεκρός ένας 40χρονος - Σοβαρά τραυματισμένη μια 33χρονη

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ στην ίδια γραμμή - Ξανά μαζί στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Super League

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Παλαιστινιακές και ισραηλινές σημαίες προβάλλονται στον Πύργο του Άιφελ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Όχημα προσέκρουσε σε νησίδα - Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

04:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Τρομάζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Εμφάνισε άλλη γυναίκα ως μάνα της η 62χρονη - Πώς έφτασαν οι αρχές στην μακάβρια αποκάλυψη

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Χάρις σε Τραμπ: Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία - Θα χρησιμοποιηθούν για τους νεο-οθωμανικούς στόχους

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι της Λεωφόρου - Δείτε τα γκολ

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Εντοπίστηκε τραυματίας σε είσοδο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ