Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

Τον Σεπτέμβριο, πολλά μωρά με ασυνήθιστα ονόματα γεννήθηκαν στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας.

Το Νίζνι Νόβγκοροντ είναι πόλη στην κεντρική Ρωσία, διοικητικό κέντρο του ομοσπονδιακού διαμερίσματος Βόλγα και του Όμπλαστ του Νίζνι Νόβγκοροντ.

Mεταξύ των ονομάτων κοριτσιών, όπως αναφέρθηκε στο NewsNN από το περιφερειακό γραφείο μητρώου, ήταν η Ρόζα, η Γιούνα, η Ασένια, η Αλεξία και η Δωροθέα .

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα το όνομα Δωροθέα είναι ελληνικής προελεύσεως και σημαίνει «δώρο του Θεού». Αντιστοίχως το Ρόζα έχει λατινική προέλευση και συμβολίζει το τριαντάφυλλο. Τα Γιούνα και Ασένια είναι σπάνια ονόματα με διάφορες πιθανές προελεύσεις, που κυμαίνονται από λατινική και σλαβική έως τουρκική, ακόμη και κινεζική.

Μεταξύ των αγοριών, ξεχώρισαν τα ονόματα Γεσένι, Νταμιαν, Ναζάρ, Άνταμ και Φιλάτ. Το Φιλάτ προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό όνομα «Θεοφύλακτος», που σημαίνει «φύλακας του Θεού».