Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο - Έχει πάνω από 2.000 λέξεις - Θέλει 20 λεπτά να συστηθεί

Ένας Αυστραλός, ο Λορενς Γουάτκινς, αποφάσισε να αποκτήσει το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο και έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας για να το πετύχει. Το 1990, μετά από μακρά νομική μάχη, άλλαξε το όνομά του προσθέτοντας πάνω από 2.000 μεσαία ονόματα, καταγράφοντας έτσι 2.253 λέξεις και μπαίνοντας στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες.

Η αίτησή του είχε αρχικά απορριφθεί από τον Γενικό Γραμματέα, αλλά τελικά έγινε δεκτή από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Λορενς είπε στο Guinness World Records ότι τον γοήτευαν τα ασυνήθιστα ρεκόρ και ήθελε να συμμετάσχει, επιλέγοντας τα ονόματα από βιβλία και με προτάσεις συναδέλφων του. Το αγαπημένο του είναι το AZ2000, που παραπέμπει σε δίσκο, ενώ τα υπόλοιπα καλύπτουν πολιτισμούς από Ευρώπη έως Μαορί και Σαμόα.

Κατά την τελετή του γάμου του, ο ιερέας χρειάστηκε πάνω από 20 λεπτά για να πει όλα τα ονόματα. Η μεγαλύτερη δυσκολία για τον Λορενς ήταν με τις κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς το όνομά του δεν χωράει σε κανένα έντυπο ταυτότητας. Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει περήφανος, αφού κανείς άλλος στον κόσμο δεν έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο.