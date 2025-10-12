Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

Λίγο πολύ όλοι έχουν ένα συρτάρι σπίτι τους, που το χρησιμοποιούν σαν αποθήκη, πετώντας διαφορα αντικείμενα μέσα, που συχνά τα ξεχνούν.

Όμως ειδικοί επισημαίνουν πως αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, γιατί πραγματικά μπορεί να έχετε έναν θησαυρό στα χέρια σας, αξίας έως και 50.000 δολαρίων.

Ο Άνταμ Κοπρούκι, ιδρυτής της Real World Investor, δήλωσε πρόσφατα στην New York Post: «Οι περισσότεροι άνθρωποι πετάνε αντικείμενα που θα μπορούσαν να πληρώσουν για τη σύνταξή τους σε λίγα μόνο χρόνια».

«Η αλήθεια είναι ότι ορισμένα καθημερινά αντικείμενα που βρίσκονται στο σπίτι σας μπορεί να αξίζουν περισσότερο από το χαρτοφυλάκιο μετοχών σας μέχρι το 2030».

Αν έχετε αποκτήσει τη συνήθεια να μετατρέπετε το συρτάρι σας σε μουσείο smartphone, ίσως να είστε τυχεροί, λέει ο Adam.

«Το iPhone πρώτης γενιάς, που κυκλοφόρησε το 2007, πουλήθηκε για 499 δολάρια καινούργιο, αλλά τα σφραγισμένα αντίτυπα πλέον φτάνουν τις 20.000 δολάρια σε δημοπρασία. Μέχρι το 2030, τα μοντέλα σε άριστη κατάσταση θα μπορούσαν εύκολα να ξεπεράσουν τις 50.000 δολάρια», ισχυρίζεται ο ειδικός.

Πράγματι, το 2023, ένα iPhone 8 GB πρώτης γενιάς, κλειστό, εργοστασιακά σφραγισμένο, πουλήθηκε για περισσότερα από 63.000 δολάρια.

Ένα ακόμη πιο σπάνιο μοντέλο, ένα iPhone 1 4 GB του 2007, πουλήθηκε επίσης στην εκπληκτική τιμή των 190.372,80 δολαρίων.

Δεν είναι μόνο τα παλιά τηλέφωνα που αξίζουν τα πολλά χρήματα. Οι πρώτες εκδόσεις βιβλίων, παιχνιδιών και ρετρό παιχνιδιών μπορούν επίσης να έχουν μεγάλη αξία.

Ο Κοπρούκι ανέφερε τα παιχνίδια Star Wars και τις κάρτες Pokémon ως μερικούς παράγοντες εισροής χρημάτων.

Τα αυθεντικά παιχνίδια Transformers της δεκαετίας του 1980, σε σφραγισμένη συσκευασία, μπορούν να πωληθούν έως και 20.000 δολάρια το καθένα. Τα βιβλία πρώτης έκδοσης του Χάρι Πότερ που κοστίζουν λιγότερο από 20 δολάρια καινούργια μπορούν να ξεπεράσουν τις 50.000 δολάρια σήμερα.

«Ένα σφραγισμένο αντίγραφο του Super Mario Bros, πουλήθηκε για 2 εκατομμύρια δολάρια το 2021», αποκάλυψε, και για να το θέσουμε σε μια προοπτική, το παιχνίδι κόστισε αρχικά περίπου 30 δολάρια.

Πριν βιαστείτε όμως να πουλήσετε τα πράγματά σας, καλό είναι, όπως συστήνει ο ειδικός, να απευθυνθείτε σε έναν εκτιμητή, ώστε να βγείτε κερδισμένος.