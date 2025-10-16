Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Οκτωβρίου.
- 1793 - Στην Πλατεία της Επανάστασης, καρατομήθηκε στη γκιλοτίνα σε ηλικία 37 ετών, η βασίλισσα της Γαλλίας, Μαρία Αντουανέτα.
- 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κατερίνη και τη Βέροια από τους Οθωμανούς.
- 1923 - Ο Ουώλτ Ντίσνεϋ και ο αδελφός του, Ρόι Ντίσνεϋ, ιδρύουν την Walt Disney Company.
- 1944 - Η Λήμνος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή.
- 1946 - Δίκη της Νυρεμβέργης: Εκτελούνται οι καταδικασμένοι Ναζί ηγέτες της βασικής δίκης.
- 1964 - Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή.
- 1978 - Ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλας γίνεται Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄. Γίνεται ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας τα τελευταία 455 χρόνια και ο νεότερος Πάπας τα τελευταία 100 χρόνια.
- 1987 - Συντριβή αεροσκάφους της ΑΤΙ , θυγατρικής της «Αλιτάλια» στη Βόρεια Ιταλία, με 37 νεκρούς.
- 1994 - Στην Ελλάδα διεξάγονται δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά στα πλαίσια της διευρυμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται (στο β΄ γύρο στις 23 Οκτωβρίου) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Νίκες του Στέλιου Λογοθέτη (ΠΑΣΟΚ, Πειραιά) και Ντίνου Κοσμόπουλου (ΝΔ, Θεσσαλονίκη).΄
- 1998 - Συλλαμβάνεται στο Λονδίνο ο άλλοτε δικτάτορας της Χιλής, Αουγούστο Πινοσέτ , έπειτα από αίτημα των ισπανικών δικαστικών αρχών, που τον καταζητούν για «γενοκτονία Ισπανών πολιτών».
- 2010 - Πεθαίνει ο Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Γιάννης Δαλιανίδης
