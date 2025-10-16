Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Η εκτέλεση της Μαρίας Αντουανέτας

AP
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Οκτωβρίου.

  • 1793 - Στην Πλατεία της Επανάστασης, καρατομήθηκε στη γκιλοτίνα σε ηλικία 37 ετών, η βασίλισσα της Γαλλίας, Μαρία Αντουανέτα.
  • 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κατερίνη και τη Βέροια από τους Οθωμανούς.
  • 1923 - Ο Ουώλτ Ντίσνεϋ και ο αδελφός του, Ρόι Ντίσνεϋ, ιδρύουν την Walt Disney Company.
  • 1944 - Η Λήμνος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή.
  • 1946 - Δίκη της Νυρεμβέργης: Εκτελούνται οι καταδικασμένοι Ναζί ηγέτες της βασικής δίκης.
  • 1964 - Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή.
  • 1978 - Ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλας γίνεται Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄. Γίνεται ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας τα τελευταία 455 χρόνια και ο νεότερος Πάπας τα τελευταία 100 χρόνια.
  • 1987 - Συντριβή αεροσκάφους της ΑΤΙ , θυγατρικής της «Αλιτάλια» στη Βόρεια Ιταλία, με 37 νεκρούς.
  • 1994 - Στην Ελλάδα διεξάγονται δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά στα πλαίσια της διευρυμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται (στο β΄ γύρο στις 23 Οκτωβρίου) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Νίκες του Στέλιου Λογοθέτη (ΠΑΣΟΚ, Πειραιά) και Ντίνου Κοσμόπουλου (ΝΔ, Θεσσαλονίκη).΄
  • 1998 - Συλλαμβάνεται στο Λονδίνο ο άλλοτε δικτάτορας της Χιλής, Αουγούστο Πινοσέτ , έπειτα από αίτημα των ισπανικών δικαστικών αρχών, που τον καταζητούν για «γενοκτονία Ισπανών πολιτών».
  • 2010 - Πεθαίνει ο Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Γιάννης Δαλιανίδης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Με τα... κιάλια βλέπουν τα φρέσκα ψάρια οι καταναλωτές - Αυξήσεις έως 30% στις τιμές

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ανοιχτά χαρτιά σήμερα στη Βουλή ο Μητσοτάκης για τα εθνικά θέματα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς και η αιματηρή εκκαθάριση των φατριών - Ο αγώνας για το «μονοπώλιο της βίας» στη Λωρίδα - Σκληρά βίντεο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει 5% για αμυντικές δαπάνες: Ποιες χώρες του ΝΑΤΟ επενδύουν τα περισσότερα για όπλα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν σβήνουμε τα ονόματα, αλλά βάζουμε τέλος στις διαμαρτυρίες στο ιερό μνημείο

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι» – Η φιλία, τα όνειρα και η διαδρομή προς το έγκλημα

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους λόγω 28ης Οκτωβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέχρι την Κυριακή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Μισισίπι: Εκτελέσθηκε ο 38ος θανατοποινίτης στις ΗΠΑ για το 2025

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστάλη η διήμερη απεργία στις λαϊκές αγορές

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόστιμα και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο απαντά στον Τραμπ: «Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA»

02:26WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS 2025: Πλησιάζει η Γη και μεγαλώνει το μυστήριο – Άφωνοι οι επιστήμονες από τις νέες παρατηρήσεις

02:00ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Πρόσκληση για διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων για τη Δημοτική Αστυνομία (ΤΕ)

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Morgan Stanley και Bank of America «έσωσαν» τη συνεδρίαση στη Wall Street

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα – Το Ισραήλ προετοιμάζει σχέδιο για την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς

00:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε «πράσινο φως» στη CIA για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι» – Η φιλία, τα όνειρα και η διαδρομή προς το έγκλημα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς και η αιματηρή εκκαθάριση των φατριών - Ο αγώνας για το «μονοπώλιο της βίας» στη Λωρίδα - Σκληρά βίντεο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ένα νέο ηφαιστειακό νησί αναδύθηκε από τον ωκεανό προκαλώντας δέος στους επιστήμονες

02:26WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS 2025: Πλησιάζει η Γη και μεγαλώνει το μυστήριο – Άφωνοι οι επιστήμονες από τις νέες παρατηρήσεις

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους λόγω 28ης Οκτωβρίου

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το σενάριο των «τεσσάρων προσώπων» που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. - Βλέπουν «δίκτυο υποστήριξης» των 22χρονων

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτη δήλωση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τριτοκοσμικούς και... ψημένους στον ήλιο εργάτες

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός από πυροβολισμό μετά από συμπλοκή στους Ευζώνους Κιλκίς

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν σβήνουμε τα ονόματα, αλλά βάζουμε τέλος στις διαμαρτυρίες στο ιερό μνημείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Πράσινο φως» για Eurofighter στην Τουρκία - Ο όρος για την Ελλάδα

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ