Η Carlsberg λάνσαρε τη… μικρότερη μπύρα στον κόσμο – Δείτε το εντυπωσιακό μπουκαλάκι

Η δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα τη μικρότερη μπύρα στον κόσμο, ένα μπουκαλάκι σε μέγεθος κόκκου ρυζιού, με σκοπό να προωθήσει το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Το μπουκάλι έχει μήκος μόλις 12 χιλιοστά και χωρά 0,005 εκατοστόλιτρα μπύρας χωρίς αλκοόλ. Το μικροσκοπικό μπουκάλι παρουσιάστηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να το δει από κοντά.

«Ήταν κάτι εξαιρετικά μικρό και χαριτωμένο και αυτό μάς βοήθησε να αρχίσουμε μία συζήτηση για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης», εξήγησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Carlsberg, Κάσπερ Ντάνιελσον, μιλώντας στο AFP.

Το μπουκάλι – μινιατούρα φιλοτεχνήθηκε από την καλλιτέχνιδα Άσα Στραντ, γνωστή για τα έργα μικρογλυπτικής της. «Πρόκειται για τη μικρότερη μπύρα του κόσμου, όχι μόνο της Σουηδίας», τόνισε ο Ντάνιελσον.

Η Carlsberg, που διαθέτει επίσης μάρκες όπως Tuborg, Kronenbourg και Brooklyn, επεκτείνει συνεχώς τη σειρά των μη αλκοολούχων ποτών της, ειδικά μετά την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας Britvic.

Ο Ντάνιελσον επεσήμανε πως το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης είναι δύσκολο να περάσει στους καταναλωτές, αλλά η εταιρεία το υπηρετεί με συνέπεια. «Λανσάραμε την πρώτη μπύρα χωρίς αλκοόλ το 2006 και σήμερα διαθέτουμε 16 διαφορετικές επιλογές στη σουηδική αγορά, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% των συνολικών μας πωλήσεων», υπογράμμισε.