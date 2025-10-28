Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στη θάλασσα, δίπλα στο κύμα – Το… λέει και η επιστήμη

Η ευτυχία έχει άρωμα αλμύρας και θέα που γεμίζει την ψυχή, όπως επισημαίνουν και οι επιστήμονες.

Η ζωή κοντά στη θάλασσα έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει σημαντικά την ψυχική υγεία μειώνοντας το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης, καθώς ο ήχος των κυμάτων, η θαλάσσια αύρα και το φυσικό φως δημιουργούν ένα περιβάλλον που ηρεμεί τον εγκέφαλο και ενεργοποιεί όλους τους μηχανισμούς και τις ορμόνες που ευνοούν τη χαλάρωση, την αισιοδοξία και τη βαθύτερη αίσθηση ψυχικής ισορροπίας.

Μελέτες ανά τον κόσμο αναδεικνύουν ότι όσοι ζουν σε ακτίνα μικρότερη του 1 χιλιομέτρου από την ακτή, είναι κατά 22% λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν ψυχικές διαταραχές σε σύγκριση με όσους κατοικούν μακριά από το νερό. Η επαφή με τη θάλασσα ενισχύει την παραγωγή σεροτονίνης και οξυτοκίνης, των βασικών ουσιών που σχετίζονται με τη χαρά και την αίσθηση ασφάλειας.

Παράλληλα, η παραθαλάσσια ζωή ενθαρρύνει τη σωματική δραστηριότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση που αποτελούν βασικά στοιχεία ψυχικής ευεξίας, ενώ, το απέραντο του ορίζοντα θυμίζει με πολύ απλό τρόπο την ομορφιά της ζωής.