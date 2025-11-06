Σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Νοεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Η ορκωμοσία του Αβραάμ Λίνκολν

ASSOCIATED PRESS
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Νοεμβρίου.

  • 447 - Ισχυρός σεισμός καταστρέφει μεγάλα τμήματα των Τειχών της Κωνσταντινούπολης, συμπεριλαμβανομένων 57 πύργων.
  • 1860 - Ο Αβραάμ Λίνκολν εκλέγεται ως ο 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • 1928 - Ο Χέρμπερτ Χούβερ εκλέγεται ως ο 31ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • 1944 - Στο Χάνφορντ των Η.Π.Α. παράγεται για πρώτη φορά πλουτώνιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στην ατομική βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι.
  • 1963 - Ο Γεώργιος Παπανδρέου λαμβάνει εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον βασιλιά Παύλο. Η Ε.Ρ.Ε. καταγγέλλει την εισήγηση Παπανδρέου για την ανάθεση εντολής, με τον ισχυρισμό ότι εφόσον η Ένωση Κέντρου, χωρίς την υποστήριξη της Ε.Δ.Α., δεν διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή, η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερο γάλα λόγω ευλογιάς στα τυροκομεία - «Θα φτάσει 20 ευρώ η φέτα»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Οι προοπτικές για μουσουλμάνους, Εβραίους και αριστερούς

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη - Τέσσερις υπουργοί του Τραμπ και 23 Ευρωπαίοι στην Αθήνα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Ράφτη: Σοβάς έπεσε σε κεφάλια μαθητών - «Είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ», λέει η αντιδήμαρχος στο Newsbomb

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι μέτρα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά της οπλοκατοχής - Μόνιμη δύναμη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονικό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή – Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης στον Φ. Καργακη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται σταδιακά οι βροχές – Οι περιοχές που την Κυριακή «θα πέσει πολύ νερό»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στους δρόμους τα ταξί – Ματαιώθηκε η δεύτερη μέρα της απεργίας

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κινητήρας αποκολλήθηκε λίγο πριν από την απογείωση του αεροσκάφους

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος και εικόνες Αποκάλυψης στις Φιλιππίνες: Τους 140 έφτασαν οι νεκροί του τυφώνα Καλμαέγκι

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε 43.000 ανήλικα τέκνα

03:30ΕΛΛΑΔΑ

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων η Θεσσαλονίκη – Πότε θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αριστοτέλους

03:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας:Το Σάββατο, τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Σχέδιο για άμεση μείωση των αεροπορικών πτήσεων

01:52ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Στήριξη στο Ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονικό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή – Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης στον Φ. Καργακη

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Οι προοπτικές για μουσουλμάνους, Εβραίους και αριστερούς

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο πατέρας που άφησε τη δίχρονη κόρη του να πεθάνει από τη ζέστη στο αυτοκίνητο επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται σταδιακά οι βροχές – Οι περιοχές που την Κυριακή «θα πέσει πολύ νερό»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

23:01LIFESTYLE

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Όταν κάποιος τσαμπουκαλέβεται, φοβάται»

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ματσάρα και 3-3 με αυτογκόλ Τζόλη στο Μπριζ – Μπαρτσελόνα

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο καθηγητής Σπυριδάκης που δίδαξε Ελληνορωμαϊκή Ιστορία στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ