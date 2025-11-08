Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας

Παρότι τα συνθετικά υφάσματα είναι φθηνότερα και πιο εύκολα διαθέσιμα, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα φυσικά υλικά προσφέρουν σαφώς καλύτερη ποιότητα ύπνου

Newsbomb

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας
Unsplash
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο καλός ύπνος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες — από το στρώμα και τη θερμοκρασία του δωματίου, μέχρι και το είδος των σεντονιών που χρησιμοποιούμε. Παρότι τα συνθετικά υφάσματα είναι φθηνότερα και πιο εύκολα διαθέσιμα, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα φυσικά υλικά προσφέρουν σαφώς καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Σύμφωνα με τη Niina Silander, ειδικό σε θέματα οικιακής φροντίδας και μέλος της φινλανδικής Ένωσης Martha, «οι φυσικές ίνες είναι πιο αναπνεύσιμες και απορροφούν αποτελεσματικά την υγρασία που παράγεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάνοντας τα βαμβακερά ή λινά σεντόνια πιο άνετα».

Τα πλεονεκτήματα των φυσικών ινών

Το βαμβάκι και το λινό θεωρούνται οι πιο κατάλληλες επιλογές για κλινοσκεπάσματα, καθώς συνδυάζουν αντοχή και διαπνοή, επιτρέποντας στο σώμα να «αναπνέει» και βοηθώντας στη ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά τον ύπνο.

Αντίθετα, τα συνθετικά σεντόνια —όπως αυτά από πολυεστέρα ή μικροΐνες— μπορεί να είναι πιο οικονομικά, αλλά έχουν αρκετά μειονεκτήματα. «Οι οσμές προσκολλώνται πιο εύκολα στις συνθετικές ίνες, οι οποίες συγκρατούν υγρασία και λερώνονται γρηγορότερα, απαιτώντας συχνό πλύσιμο», εξηγεί η Silander.

Το βαμβάκι μπορεί να πλυθεί ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, έως 95 βαθμούς, κάτι χρήσιμο σε περιπτώσεις ασθένειας ή αλλεργιών. Το λινό, από την άλλη, προσφέρει δροσιά και μεγάλη διάρκεια ζωής, αν και χρειάζεται προσεκτικό πλύσιμο και σιδέρωμα.

Η ειδικός συνιστά να αποφεύγονται τα υφάσματα με μείγμα φυσικών και συνθετικών ινών και να προτιμώνται εκείνα που είναι 100% φυσικά, ελέγχοντας πάντα την πυκνότητα και την ποιότητα της ύφανσης. «Ένα πυκνό, λείο ύφασμα φθείρεται λιγότερο και δεν κάνει εύκολα κόμπους», τονίζει.

Η υφή του υφάσματος παίζει επίσης ρόλο στην αίσθηση που αφήνει στο δέρμα. Το βαμβακερό σατέν είναι απαλό και μεταξένιο, ενώ το κρεπ έχει πιο τραχιά υφή. «Δοκιμάστε το ύφασμα στο πίσω μέρος του χεριού σας πριν το αγοράσετε», προτείνει η Silander.

Πρακτικότητα και αντοχή

Η πρακτικότητα είναι επίσης σημαντική. Η ειδικός προτιμά μαξιλαροθήκες και παπλωματοθήκες με ανοιχτές γωνίες, που διευκολύνουν την αλλαγή, και αποφεύγει τα μοντέλα με κουμπιά ή λάστιχο, ειδικά αν σιδερώνονται στο σπίτι.

Παράλληλα, προειδοποιεί για τη μείωση της ποιότητας στα σύγχρονα υφάσματα. «Τα παλιά βαμβακερά σεντόνια κληρονομιάς μπορούν να διατηρηθούν σε εξαιρετική κατάσταση για δεκαετίες, ακόμη και αιώνες. Θα αντέξουν όμως τα σημερινά τόσο πολύ;» αναρωτιέται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις αγορές από πλατφόρμες fast fashion, όπως το Temu ή το Shein, όπου έχουν εντοπιστεί προϊόντα με επιβλαβείς χημικές ουσίες. «Διατρέχουμε μεγάλους κινδύνους με τα πολύ φθηνά σεντόνια. Δεν συνιστώ να αγοράζουμε τίποτα που έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα, ειδικά για παιδιά», προειδοποιεί.

Ασφαλείς επιλογές

Για όσους αναζητούν ποιότητα χωρίς να ξοδέψουν πολλά, η Silander προτείνει αγορές από παζάρια ή καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών, όπου μπορεί κανείς να βρει ανθεκτικά βαμβακερά σεντόνια που αντέχουν σε πλύσιμο στους 60 βαθμούς χωρίς να χάνουν την υφή τους.

Η επιλογή των σεντονιών, καταλήγει η ειδικός, δεν αφορά μόνο την αισθητική και την άνεση, αλλά επηρεάζει άμεσα και την υγεία του ύπνου και την καθαριότητα του σπιτιού — ένα σημείο που συχνά παραμελούμε, αλλά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην καθημερινή μας ευεξία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση για το θρυλικό «χρυσό τρένο των Ναζί»

13:38WHAT THE FACT

Άνδρας ζούσε σε σπηλιά χάνοντας την επαφή του με τον χρόνο για 6 μήνες - Τι του συνέβη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 39χρονος για τηλεφωνικές απάτης με λεία 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο τρελή βόλτα: Ψάρια - βεντούζες κάνουν «σερ» στην πλάτη φαλαινών - Σπάνιο βίντεο

13:18WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας

13:01WHAT THE FACT

Οι πατάτες σας βλάστησαν - Μπορείτε να τις φάτε;

12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

12:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: 8 συμβουλές για «ψαρωμένους» δρομείς, αλλά και για «παλιές καραβάνες»

12:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνονται οι φόβοι για μαζικό τάφο 800 μωρών στο «ίδρυμα του τρόμου» - Οι ανασκαφές βγάζουν διαρκώς λείψανα

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στους αθλητές του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου - «Το τρέξιμο είναι όπως η ζωή»

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Αχαΐα: Συνελήφθη ο 13χρονος που κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Χειροπέδες σε δύο 15χρονους

12:20TRAVEL

Πρασονήσι: Εκεί όπου ενώνονται δύο θάλασσες στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Σύλληψη τριών διακινητών στον Έβρο - Μετέφεραν παράνομα μετανάστες

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Έγιναν 15 συλλήψεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Φάκελος κυκλοφοριακό: Τριπλάσιος χρόνος για μία απόσταση 10 χλμ - 111 ώρες σε μποτιλιάρισμα το χρόνο οι Αθηναίοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Αχαΐα: Συνελήφθη ο 13χρονος που κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Χειροπέδες σε δύο 15χρονους

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

13:38WHAT THE FACT

Άνδρας ζούσε σε σπηλιά χάνοντας την επαφή του με τον χρόνο για 6 μήνες - Τι του συνέβη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

12:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

13:18WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ