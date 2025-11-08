Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας

Ο καλός ύπνος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες — από το στρώμα και τη θερμοκρασία του δωματίου, μέχρι και το είδος των σεντονιών που χρησιμοποιούμε. Παρότι τα συνθετικά υφάσματα είναι φθηνότερα και πιο εύκολα διαθέσιμα, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα φυσικά υλικά προσφέρουν σαφώς καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Σύμφωνα με τη Niina Silander, ειδικό σε θέματα οικιακής φροντίδας και μέλος της φινλανδικής Ένωσης Martha, «οι φυσικές ίνες είναι πιο αναπνεύσιμες και απορροφούν αποτελεσματικά την υγρασία που παράγεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάνοντας τα βαμβακερά ή λινά σεντόνια πιο άνετα».

Τα πλεονεκτήματα των φυσικών ινών

Το βαμβάκι και το λινό θεωρούνται οι πιο κατάλληλες επιλογές για κλινοσκεπάσματα, καθώς συνδυάζουν αντοχή και διαπνοή, επιτρέποντας στο σώμα να «αναπνέει» και βοηθώντας στη ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά τον ύπνο.

Αντίθετα, τα συνθετικά σεντόνια —όπως αυτά από πολυεστέρα ή μικροΐνες— μπορεί να είναι πιο οικονομικά, αλλά έχουν αρκετά μειονεκτήματα. «Οι οσμές προσκολλώνται πιο εύκολα στις συνθετικές ίνες, οι οποίες συγκρατούν υγρασία και λερώνονται γρηγορότερα, απαιτώντας συχνό πλύσιμο», εξηγεί η Silander.

Το βαμβάκι μπορεί να πλυθεί ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, έως 95 βαθμούς, κάτι χρήσιμο σε περιπτώσεις ασθένειας ή αλλεργιών. Το λινό, από την άλλη, προσφέρει δροσιά και μεγάλη διάρκεια ζωής, αν και χρειάζεται προσεκτικό πλύσιμο και σιδέρωμα.

Η ειδικός συνιστά να αποφεύγονται τα υφάσματα με μείγμα φυσικών και συνθετικών ινών και να προτιμώνται εκείνα που είναι 100% φυσικά, ελέγχοντας πάντα την πυκνότητα και την ποιότητα της ύφανσης. «Ένα πυκνό, λείο ύφασμα φθείρεται λιγότερο και δεν κάνει εύκολα κόμπους», τονίζει.

Η υφή του υφάσματος παίζει επίσης ρόλο στην αίσθηση που αφήνει στο δέρμα. Το βαμβακερό σατέν είναι απαλό και μεταξένιο, ενώ το κρεπ έχει πιο τραχιά υφή. «Δοκιμάστε το ύφασμα στο πίσω μέρος του χεριού σας πριν το αγοράσετε», προτείνει η Silander.

Πρακτικότητα και αντοχή

Η πρακτικότητα είναι επίσης σημαντική. Η ειδικός προτιμά μαξιλαροθήκες και παπλωματοθήκες με ανοιχτές γωνίες, που διευκολύνουν την αλλαγή, και αποφεύγει τα μοντέλα με κουμπιά ή λάστιχο, ειδικά αν σιδερώνονται στο σπίτι.

Παράλληλα, προειδοποιεί για τη μείωση της ποιότητας στα σύγχρονα υφάσματα. «Τα παλιά βαμβακερά σεντόνια κληρονομιάς μπορούν να διατηρηθούν σε εξαιρετική κατάσταση για δεκαετίες, ακόμη και αιώνες. Θα αντέξουν όμως τα σημερινά τόσο πολύ;» αναρωτιέται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις αγορές από πλατφόρμες fast fashion, όπως το Temu ή το Shein, όπου έχουν εντοπιστεί προϊόντα με επιβλαβείς χημικές ουσίες. «Διατρέχουμε μεγάλους κινδύνους με τα πολύ φθηνά σεντόνια. Δεν συνιστώ να αγοράζουμε τίποτα που έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα, ειδικά για παιδιά», προειδοποιεί.

Ασφαλείς επιλογές

Για όσους αναζητούν ποιότητα χωρίς να ξοδέψουν πολλά, η Silander προτείνει αγορές από παζάρια ή καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών, όπου μπορεί κανείς να βρει ανθεκτικά βαμβακερά σεντόνια που αντέχουν σε πλύσιμο στους 60 βαθμούς χωρίς να χάνουν την υφή τους.

Η επιλογή των σεντονιών, καταλήγει η ειδικός, δεν αφορά μόνο την αισθητική και την άνεση, αλλά επηρεάζει άμεσα και την υγεία του ύπνου και την καθαριότητα του σπιτιού — ένα σημείο που συχνά παραμελούμε, αλλά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην καθημερινή μας ευεξία.