Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Νοεμβρίου.
- 1836 - Ο βασιλιάς Όθωνας της Ελλάδας παντρεύεται την Αμαλία.
- 1938 - Πεθαίνει ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού κράτους.
- 1982 - Πεθαίνει ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ, ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης.
- 1940 – Σεισμός πλήττει την περιοχή Βράντσεα της Ρουμανίας, σκοτώνοντας περίπου 1.000 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 4.000.
- 1983 - Ο Μπιλ Γκέιτς παρουσιάζει τα Windows 1.0.
