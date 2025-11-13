Δεν είναι μύθος: Αυτό το χρώμα μαγιό μπορεί να σας κάνει «δόλωμα» για καρχαρίες

Φαίνεται πως οι ελληνικές θάλασσες έχουν γίνει ελκυστικές για τους κορυφαίους θηρευτές, που αν και σπανίως πλησιάζουν τους ανθρώπους, καλό είναι η συνάντηση μαζί τους να μη συμβεί και για να την αποφύγετε υπάρχουν κάποια μικρά μυστικά.

Τι προκαλεί τέτοιες επιθέσεις καρχαριών; Οι απαντήσεις ποικίλουν, αλλά μεταξύ αυτών ρόλο παίζει και το...ενδυματολογικό του ανθρώπου, όχι μόνο ο ήχος ή η μυρωδιά του αίματος.

Την περασμένη άνοιξη η επίθεση σε έναν κολυμβητή στο Ισραήλ, από ακίνδυνους φαινομενικά καρχαρίες, το είδος συνηθίζει να περιφέρεται μεταξύ των λουόμενων, προκάλεσε έκπληξη με τους ερευνητές να καταλήγουν σε μία θεωρία.

Ο εξοπλισμός, ακόμη και σε αδιάβροχη θήκη, εκπέμπει ένα ασθενές ηλεκτρομαγνητικό σήμα, και για τους καρχαρίες, αυτό θα μπορούσε να είναι σαν το κάλεσμα ενός τραυματισμένου ψαριού.

Οι καρχαρίες είναι ένα από τα λίγα πλάσματα στον πλανήτη με ένα εξειδικευμένο αισθητήριο όργανο. Αυτοί οι πόροι, που βρίσκονται γύρω από το στόμα, μπορούν να ανιχνεύσουν ηλεκτρικά ερεθίσματα. Αυτό βοηθά τον αρπακτικό να κυνηγάει σε σκοτεινά ή θολά νερά, αλλά ακόμα και όταν το θήραμα δεν βρίσκεται κοντά, ο καρχαρίας μπορεί να αντιληφθεί σήματα από μια κάμερα ή άλλες συσκευές ως πρόσκληση για επίθεση.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η απλή ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι τουρίστες δημιουργούν ολοένα και περισσότερο οι ίδιοι επικίνδυνες καταστάσεις: πετάνε φαγητό σε καρχαρίες, πλησιάζουν πολύ ή προσπαθούν να τους αρπάξουν κάτι από τα χέρια.

Οι βιολόγοι προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική, οι καρχαρίες θα γίνουν πιο επιθετικοί. Θα πλησιάζουν τις παραλίες πιο συχνά και ο κίνδυνος τυχαίων επιθέσεων θα αυξηθεί εκθετικά.

Το χρώμα μετράει - Δεν είναι μύθος

Και τώρα το πιο απροσδόκητο: οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει εδώ και καιρό ότι οι καρχαρίες αναγνωρίζουν καλύτερα αντικείμενα με υψηλή αντίθεση. Η όρασή τους δεν έχει την αντίληψη των χρωμάτων όπως την κατανοούμε εμείς, αλλά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη φωτεινότητα, γι' αυτό και τα φωτεινά κίτρινα και πορτοκαλί μαγιό φαίνονται στα αρπακτικά ζώα ως κινούμενοι στόχοι.

Στην επιστημονική κοινότητα, το φαινόμενο έχει αποκτήσει ακόμη και ένα παιχνιδιάρικο όνομα - κίτρινο-ναι-ναι. Το χρώμα είναι τόσο αισθητό στο νερό που μπορεί να τραβήξει την προσοχή ακόμη και ενός μη πεινασμένου καρχαρία. Το γκλίτερ μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο: τα βερνίκια νυχιών, τα κοσμήματα και τα λαμπερά αξεσουάρ μοιάζουν με τη λάμψη των λειριών ψαριού στο νερό, που σημαίνει ότι μπορούν να εκληφθούν ως σημάδι θηράματος.

Νερό, θόρυβος και έντονες κινήσεις

Άλλοι παράγοντες που πυροδοτούν την επίθεση περιλαμβάνουν το θολό νερό, τη μυρωδιά αίματος ή την έντονη κίνηση. Ο θόρυβος, οι πιτσιλιές και οι ξαφνικές κινήσεις πυροδοτούν επίσης την επίθεση των καρχαριών. Για παράδειγμα, στην ίδια περιοχή όπου συνέβη η τραγωδία με τον Ισραηλινό κολυμβητή, το νερό ήταν ζεστό λόγω της απόρριψης από τον σταθμό παραγωγής ενέργειας και θολό λόγω της ρύπανσης του ποταμού: ιδανικές συνθήκες για να συγκεντρωθούν οι καρχαρίες και να γίνουν επιθετικοί.

Τι να κάνετε για να μην γίνετε δόλωμα

Αποφύγετε τα έντονα χρώματα στα μαγιό, ειδικά το κίτρινο και το πορτοκαλί.

Αποφύγετε να φοράτε λαμπερά κοσμήματα ή να κάνετε ένα φωτεινό μανικιούρ.

Μην κάνετε βουτιές με εξοπλισμό σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί καρχαρίες.

Ποτέ μην ταΐζετε καρχαρίες, ούτε καν από απόσταση.

Προσπαθήστε να αποφύγετε το κολύμπι σε θολά νερά ή κοντά σε σημεία απόρριψης ζεστού νερού.

Το πιο σημαντικό εδώ είναι να παραμείνετε προσεκτικοί και να καταλάβετε ότι είστε φιλοξενούμενος σε ένα παράξενο περιβάλλον: οι καρχαρίες σπάνια αντιλαμβάνονται τους ανθρώπους ως θήραμα, αλλά μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει τα πάντα