Βίντεο: Καρχαρίας τριών μέτρων εντοπίστηκε στην Αργολίδα - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ένας ψαράς στην Αργολίδα βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μεγάλο καρχαρία μεγέθους 2,5-3 μέτρων.

Ο ψαράς «πάλεψε» για αρκετή ώρα με στόχο να τον απελευθερώσει με ασφάλεια αφαιρώντας τη ζόκα από το στόμα του καρχαρία.

Δείτε το βίντεο:

Νέα εμφάνιση μετά την Κάρπαθο

Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών, ψαράδες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα στην Κάρπαθο καθώς όπως φαίνεται ήρθαν «πρόσωπο με πρόσωπο» με λευκό καρχαρία.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν οι ψαράδες από το νησί της Καρπάθου στο TikTok διακρίνεται ένα τεράστιο ψάρι μέσα στο νερό το οποίο κολυμπούσε πολύ κοντά στη βάρκα τους, με τους ίδιους να μη μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Σύμφωνα με τους ψαράδες ο λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου. «Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας», ακούγονται να λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης