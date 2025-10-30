Φλόριντα Κις: Επίθεση λευκού καρχαρία στέλνει στο νοσοκομείο 46χρονο - 12 τα περιστατικά φέτος

Με 27 ράμματα γλίτωσε ένας 46χρονος άνδρας από τα σαγόνια ενός λευκού - κατά δήλωσή του - καρχαρία, ο οποίος του επιτέθηκε στη θαλάσσια περιοχή στο σύμπλεγμα των Φλόριντα Κις.

Υπάρχουν ήδη 11 περιστατικά με καρχαρίες που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής φέτος στην πολιτεία

Ένας άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως Κουβανός μετανάστης, δέχθηκε την επίθεση ενών έκανε κολύμβηση με αναπνευστήρα στα νερά των Φλόριντα Κις το πρωί του Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε συναγερμό και κατά την άφιξή τους οι διασώστες βρήκαν τον άνδρα με πολλαπλά τραύματα στο χέρι, που προκλήθηκαν, σύμφωνα με το θύμα, από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία.

Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε τοπικό νοσοκομείο, όπου του έγιναν 27 ράμματα, ανέφερε η USA Today.

Ο άνδρας είπε στο CBS News Miami ότι ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο τρία χρόνια και μοιράστηκε λεπτομέρειες για τις στιγμές της επίθεσης:

«Ήμουν τρομοκρατημένος, ένιωσα πολύ πόνο. Κολυμπούσαμε στην παραλία. Βουτούσα κοντά στην επιφάνεια όταν ο καρχαρίας με χτύπησε απευθείας στα χέρια», είπε ο τραυματίας.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες αυτής της επίθεσης, η οποία προστίθεται στα 11 περιστατικά καρχαρία που έχουν αναφερθεί στη Φλόριντα μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο trackingsharks.com και δεδομένα που συγκέντρωσε η USA Today.

Μεταξύ των άλλων πρόσφατων περιπτώσεων, τα μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν επεισόδια στο Hollywood Beach, βόρεια του Μαϊάμι, και στο Boca Grande, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της πολιτείας, περίπου 129 χιλιόμετρα από τον κόλπο της Τάμπα.

Το International Shark Attack Archive, μια παγκόσμια βάση δεδομένων που συντονίζεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα, επισημαίνει ότι κατά μέσο όρο 65 τεκμηριωμένες επιθέσεις καρχαριών καταγράφονται παγκοσμίως κάθε χρόνο, ενώ ο αριθμός των θανατηφόρων συμβάντων παραμένει περίπου έξι ετησίως. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, καταγράφηκαν 47 δαγκώματα καρχαρία χωρίς πρόκληση, τονίζει η USA Today.

Το φυσικό περιβάλλον της Φλόριντα και η υψηλή συχνότητα επισκεπτών στις παραλίες της καθιστούν την πολιτεία περιοχή κινδύνου για συναντήσεις ανθρώπου-καρχαρία, αν και ο αριθμός των θανάτων παραμένει χαμηλός παγκοσμίως.