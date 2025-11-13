Ειδικοί προειδοποιούν για μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026 - Ζητούν προετοιμασία

Ένα σπάνιο φαινόμενο θα κάνει την εμφάνισή του στις 12 Αυγούστου 2026, όταν θα συμβεί μία ολική έκλειψη ηλίου, συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Οι λάτρεις του διαστήματος αναμένεται να συρρεύσουν σε ένα μέρος του πλανήτη, από όπου θα είναι ορατή η έκλειψη. Την Ισπανία, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες κόσμου, παρατηρητών του φαινομένου, κάτι που ωστόσο εγκυμονεί κινδύνους ασφάλειας και οργάνωσης.

Το φαινόμενο δεν θα είναι μεμονωμένο. Θα αποτελεί μέρος μιας τριλογίας εκλείψεων που θα συμβούν μεταξύ 2026 και 2028, μετατρέποντας την Ισπανία σε διεθνές σημείο αναφοράς για την επιστήμη και τον τουρισμό που ειδικεύεται στην αστρονομία.

Για να διασφαλιστεί ότι η εμπειρία θα είναι ασφαλής και προσβάσιμη, η ισπανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από τις αυτόνομες κοινότητες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της εκδήλωσης.

Αυτό περιλαμβάνει από την οργάνωση της κυκλοφορίας και της κινητικότητας έως τον προσδιορισμό των καταλληλότερων τοποθεσιών για συλλογική παρατήρηση.



Η συνεργασία μεταξύ υπουργείων και τοπικών διοικήσεων θα είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς οι δήμοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι την υποδομή, τις προσβάσεις και τους πιθανούς κινδύνους σε κάθε περιοχή.

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι η σωστή επιλογή των τοποθεσιών όπου το κοινό θα μπορεί να συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την έκλειψη.

Στόχος είναι να συνδυαστούν οι βέλτιστες συνθήκες ορατότητας, ασφάλειας και ευκολίας πρόσβασης.

Οι τοπικές αρχές θα δημιουργήσουν σημεία παρατήρησης και ελεγχόμενους χώρους για να αποφευχθούν οι συνωστισμοί και να διασφαλιστεί η προστασία των παρευρισκομένων.

Σημαντικές επίσης είναι οι προκλήσεις σε επίπεδο logistics, από την κυκλοφορία και τη στάθμευση έως την ασφάλεια σε ανοιχτούς και αγροτικούς χώρους.

Αν και η εκδήλωση απαιτεί πολύπλοκη οργάνωση, δεν έχει ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένος προϋπολογισμός.

Η τρέχουσα στρατηγική βασίζεται στον συντονισμό των διαθέσιμων πόρων μεταξύ υπουργείων, αυτόνομων κοινοτήτων και τοπικών διοικήσεων.

Προβλέπεται ότι κάθε περιφέρεια θα συνεισφέρει την υποδομή και το προσωπικό της για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας, μεταφοράς και εξυπηρέτησης του κοινού, ενώ η κεντρική κυβέρνηση θα εποπτεύει τον συνολικό σχεδιασμό.