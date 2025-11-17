Ίχνη βυθισμένης πόλης στον βυθό λίμνης στο Κιργιστάν

Ο θρύλος της Ατλαντίδας εξακολουθεί να συναρπάζει ειδικούς και μη, με την τοποθεσία της, να παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο, παρά το φανταστικό της ιστορίας.

Τώρα εξερευνητές της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών βρήκαν «ίχνη βυθισμένης πόλης» κάτω από τη λίμνη Issyk Kul στο Κιργιστάν.

Η τεράστια αλμυρή λίμνη έχει μέγιστο βάθος 668 μέτρα, καθιστώντας την την όγδοη βαθύτερη λίμνη στον κόσμο, αλλά τα ερείπια είναι σχεδόν επιφανειακά και περιλαμβάνουν απομεινάρια ενός μεσαιωνικού νεκροταφείου, μεγάλα κεραμικά αγγεία και τμήματα ενός κτιρίου από ψημένα τούβλα.

Πιστεύεται ότι η πόλη στέγαζε μουσουλμανικούς οίκους προσευχής, σχολεία, λουτρά και πιθανώς ακόμη και μια επιχείρηση άλεσης σιτηρών για την παρασκευή ψωμιού.

Ο επικεφαλής της αποστολής Valery Kolchenko, ερευνητής στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, είπε ότι ήταν ένας «σημαντικός» εμπορικός οικισμός.

Αλλά τον 15ο αιώνα χάθηκε από έναν καταστροφικό σεισμό σε μία τραγωδία που μπορεί να «συγκριθεί με την καταστροφή της Πομπηίας» σε κλίμακα.

Εμφανιζόμενη από το διάστημα ως ένα εκπληκτικό μπλε κενό, η λίμνη Issyk Kul έχει μήκος σχεδόν 182 χιλιόμετρα και πλάτος λίγο λιγότερο 60 χιλιόμετρα.

Το μυστηριώδες Issyk-Kul δεν έχει γνωστή εκροή, αν και ορισμένοι ειδικοί ισχυρίζονται ότι συνδέεται με έναν τοπικό ποταμό μέσω ενός καναλιού βαθιά κάτω από τη γη.

Όπως αναφέρει η Heritage Daily, έχουν πραγματοποιηθεί ανασκαφές στο πλημμυρισμένο συγκρότημα Toru-Aygyr στα βορειοδυτικά της λίμνης, ένα σημαντικό σημείο σε έναν αρχαίο εμπορικό δρόμο.

Οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν τέσσερις υποβρύχιες ζώνες σε πολύ μικρά βάθη από ένα έως τέσσερα μέτρα κοντά στην ακτογραμμή της λίμνης.

Έχουν επίσης βρεθεί ταφές που έχουν διατηρήσει σημάδια παραδοσιακών ισλαμικών τελετουργιών – οι σκελετοί κοιτούν βόρεια με τα πρόσωπά τους στραμμένα προς την Qibla, στην οποία στρέφονται οι μουσουλμάνοι όταν προσεύχονται.

Σύμφωνα με τη Ρωσική Γεωγραφική Εταιρεία, η οποία χρηματοδότησε το έργο, «όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι μια αρχαία πόλη βρισκόταν πραγματικά εδώ».

Τα δείγματα έχουν ήδη σταλεί για ανάλυση και χρονολόγηση για να προσδιοριστεί η ηλικία τους.

Αυτός ο χαμένος οικισμός στο Toru-Aygyr ήταν μια «πόλη ή ένας μεγάλος εμπορικός οικισμός» σε ένα από τα σημαντικά τμήματα του Δρόμου του Μεταξιού, του ιστορικού δικτύου που συνέδεε την Ευρώπη και την Ασία.