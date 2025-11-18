Σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 18 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Νοεμβρίου.
- 1820 - Ο Αμερικανός πλωτάρχης Ναθάνιελ Πάλμερ ανακαλύπτει την Ανταρκτική.
- 1926 - O Τζορτζ Μπέρναρντ Σω αρνείται να δεχθεί τα χρήματα από το βραβείο Νόμπελ που του απονεμήθηκε λέγοντας: «Μπορώ να συγχωρήσω τον Άλφρεντ Νομπέλ, που ανακάλυψε την δυναμίτιδα αλλά μόνο ένα ανθρώπινο τέρας θα μπορούσε να ανακαλύψει το βραβείο Νόμπελ.»
- 1928 – Κάνει πρεμιέρα η μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων Το ατμόπλοιο του Γουίλι (Steamboat Willie), η πρώτη του είδους με πλήρως συγχρονισμένο ήχο, με την τρίτη εμφάνιση των χαρακτήρων Μίκυ Μάους και Μίννι Μάους. Αυτή θεωρείται από την εταιρεία του Γουώλτ Ντίσνεϋ ως η γενέθλια μέρα του Μίκυ Μάους.
- 1929 - Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στα ανοικτά των νότιων ακτών της Νέας Γης στον Ατλαντικό Ωκεανό, καταστρέφει 12 υποθαλάσσια υπερατλαντικά τηλεγραφικά καλώδια και ενεργοποιεί τσουνάμι.
- 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Γκαλεάτσο Τσιάνο συναντώνται για να συζητήσουν για τον καταστροφικό για τον Μπενίτο Μουσολίνι ελληνοϊταλικό πόλεμο.
- 1947 - Πυρκαγιά σε πολυκατάστημα στο Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας σκοτώνει 41 άτομα. Είναι η χειρότερη καταστροφή από πυρκαγιά στην ιστορία της Νέας Ζηλανδίας.
- 1978 - Στο Τζόουνσταουν, στη Γουιάνα, ο Τζιμ Τζόουνς οδηγεί τα μέλη του Ναού του Λαού σε μαζική δολοφονία-αυτοκτονία 918 ανθρώπων, 909 εκ των οποίων στην ίδια την Τζόουνσταουν, συμπεριλαμβανομένων άνω των 270 παιδιών. Ώρες νωρίτερα, μέλη του Ναού του Λαού δολοφόνησαν τον Λίο Ράιαν, μέλος του Κογκρέσου των Η.Π.Α.
- 1992 - Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλαξίδι.
- 1996 - Εκδηλώνεται πυρκαγιά σε τρένο που διέρχεται τη σήραγγα της Μάγχης από τη Γαλλία προς την Αγγλία, προκαλώντας αρκετούς τραυματισμούς και καταστρέφοντας περίπου 500 μέτρα σήραγγας.
- 2017 - Πεθαίνει σε ηλικία 50 ετών, ο θρυλικός αρσιβαρίστας Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου.
