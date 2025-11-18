Τι είναι το «phubbing» που καταστρέφει τις σχέσεις μας - Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

Αν έχετε βρεθεί ποτέ σε ραντεβού και ο σύντροφός σας ασχολείται συνεχώς με το κινητό του ενώ εσείς προσπαθείτε να ξεκινήσετε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ή και το αντίθετο, τότε το λεγόμενο «phubbing» – το φαινόμενο του να αγνοείς κάποιον άθελά σου γιατί «κάθεσαι» στο κινητό σου – έχει τρυπώσει και στη δική σας ζωή.

Η λέξη «phubbing» είναι συνδυασμός των λέξεων «phone» (τηλέφωνο) και «snubbing» (αγνοώ) και είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχέση σας κάνοντας το άλλο σας μισό να νιώθει παραμελημένο.

Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτήν την αρνητική συνήθεια;

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Dr. Kaitlyn Regehr, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο University College London, θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιούμε πότε «πιάνουμε» το κινητό μας και προτείνει έναν πολύ απλό τρόπο.

«Κάθε φορά που πάμε να πιάσουμε το κινητό μας, λέμε στο άλλο άτομο γιατί και, όταν τελειώσουμε με την δραστηριότητα, αφήνουμε κάτω το κινητό και δίνουμε ξανά την προσοχή μας στο άλλο άτομο».

Ακούγεται πολύ εύκολο, αλλά η Dr. Regehr λέει ότι «αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει στη "μεταμόρφωση" της συμπεριφοράς μας, αφού συχνά ελέγχουμε μηνύματα, ειδοποιήσεις ή «κοιτάμε κάτι στα γρήγορα» στο κινητό μας, χωρίς να το σκεφτούμε.

Αυτό που μετράει είναι η διαφάνεια· έτσι, αν σας έρθει ένα μήνυμα που πρέπει να δείτε, θα πρέπει να πείτε στο άτομο ή στα άτομα που είστε μαζί: "Πρέπει να απαντήσω σε αυτό το μήνυμα, και μετά θα έχω ξανά την προσοχή μου σε εσάς"»

«Κάνοντας αυτό το πολύ απλό πράγμα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεων σας», κατέληξε η Dr. Regehr.

Η Dr. Claire Hart, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ηγήθηκε μιας μελέτης στην οποία συμμετείχαν 196 άτομα, τα οποία μίλησαν για τις σχέσεις τους με τους ανθρώπους αλλά και με τις συσκευές τους. Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο περισσότερο αισθάνονταν οι συμμετέχοντες ότι τους έκαναν «phubbing» οι άνθρωποι της ζωής τους, τόσο χειρότερη γινόταν η σχέση τους μαζί τους.

«Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο», λέει η Dr. Hart. «Εξαρτάται από την προσωπικότητα, αλλά όταν ένα άτομο νιώσει αγνοημένο, μπορεί να ανταποδώσει. Πιάνει και αυτό το δικό του κινητό, και τότε ξεκινά μια επικίνδυνη σπείρα, καθώς κάθε σύντροφος νιώθει απόρριψη ή λιγότερο σημαντικός από μια κινητή συσκευή».