«Ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι αλήθεια» – Πόσο χρόνο της ζωής μας περνάμε μπροστά σε οθόνες;

Σκεφτείτε μία τυπική σας μέρα. Ξυπνάτε με το ξυπνητήρι του κινητού, ανοίγετε υπολογιστή στη δουλειά, κάνετε λίγο (ή πολύ) scroll στο TikTok ή το Instagram στον καναπέ ή το κρεβάτι και πριν κοιμηθείτε, ρίχνετε μία τελευταία ματιά στα μηνύματα ή κοιτάζετε τις ειδήσεις.

Οι οθόνες βρίσκονται παντού, τόσο φυσικά πλέον, που πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε πόσο χρόνο αφιερώνουμε χρησιμοποιώντας τις, σε διάφορες μορφές· είτε είναι κινητό, είτε τηλεόραση, είτε υπολογιστής, είτε… αυτόματα μηχανήματα εξυπηρέτησης πελατών (ATM, online checkout σε καταστήματα κ.ά.).

Σύμφωνα με έρευνα της Eyesafe, εταιρείας τεχνολογίας και έρευνας που ειδικεύεται στην διαχείριση της ακτινοβολίας από ψηφιακές οθόνες, ένα άτομο που γεννιέται το 2025, αναμένεται να περάσει 21 χρόνια της ζωής του –ισοδυναμούν με περισσότερες από 181.000 ώρες– κοιτάζοντας μία οθόνη.

Αυτή η ανάλυση αποκαλύπτει ότι αυτό το συγκλονιστικό νούμερο αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 1/4 της ζωής ενός ανθρώπου και πάνω από το 40% των ωρών που είναι ξύπνιος, σηματοδοτώντας μία βαθιά και πρωτοφανή αλλαγή στην ανθρώπινη συμπεριφορά και υγεία.

Η έκθεση, η οποία συνθέτει δεδομένα από κορυφαίες πηγές όπως η Common Sense Media, η Nielsen και το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αναδεικνύει τεράστια γενεακή μεταβολή. Για παράδειγμα, ένα άτομο που γεννήθηκε το 1980, θα περάσει περίπου 8 χρόνια σε οθόνες, ενώ, για τη γενιά του 1960, το νούμερο ήταν μόλις 4 χρόνια, κυρίως από την τηλεόραση στο σπίτι.

