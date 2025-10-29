Το doomscrolling ως ένδειξη κοινωνικής τάξης – Γιατί οι πλούσιοι δεν «κολλάνε» στα κινητά τους

Το doomscrolling, δηλαδή η συνήθεια να κάνεις ασταμάτητο scroll στο κινητό καταναλώνοντας αρνητικό περιεχόμενο, ίσως αποκαλύπτει περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε – ακόμα και την κοινωνική μας τάξη.

Μια γυναίκα με το όνομα Jamie, σε ένα βίντεο που έγινε viral στο Instagram, υποστήριξε ότι «ένα από τα μεγαλύτερα σημάδια κοινωνικής τάξης στο άμεσο μέλλον θα είναι η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία». Όπως εξήγησε, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα έχουν «εθισμό στη ντοπαμίνη» και περνούν ώρες ολόκληρες μπροστά στις οθόνες τους, κάτι που κάνει και η ίδια, γιατί νιώθει «καταβεβλημένη από όλα όσα συμβαίνουν και χρειάζεται ένα διάλειμμα».

Η Jamie επισήμανε ότι όσοι αισθάνονται την ανάγκη να «ξεφύγουν» μέσα από το ατελείωτο scroll είναι συνήθως εκείνοι που εργάζονται υπερβολικά και βιώνουν burnout — κάτι που σπάνια αφορά τους πιο εύπορους. «Οι άνθρωποι που έχουν περισσότερα χρήματα, οι πλουσιότεροι… δεν βλέπεις εκείνους ή τα παιδιά τους να είναι “iPad kids”. Τα βάζουν σε δραστηριότητες. Τα παιδιά που μεγαλώνουν με άνεση δεν είναι εξαρτημένα από την τεχνολογία», είπε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/DOPYjsGj-eW/

Πράγματι, όσο πιο εξουθενωμένος είναι κάποιος από τη δουλειά και την καθημερινότητα, τόσο περισσότερο αναζητά μια γρήγορη απόδραση μέσα από την οθόνη του κινητού του. Και αυτή η «απόδραση» καταλήγει σε εθισμό.

Στην ενότητα των σχολίων, πολλοί χρήστες παραδέχθηκαν ότι η ανάλυσή της τους έκανε να αλλάξουν οπτική. «Όταν συνειδητοποίησα ότι τα “iPad kids” είναι ταξικό ζήτημα, σταμάτησα να κρίνω τους γονείς», έγραψε κάποιος. Άλλος σημείωσε: «Ενώ το βλέπουμε ως χαλάρωση ή πολυτέλεια, είναι στην πραγματικότητα μια εξαντλητική και τοξική μορφή ξεκούρασης».

Κάποιος σχολιαστής έγραψε με ειρωνεία: «Οι δισεκατομμυριούχοι δεν κάνουν doomscroll γιατί δεν έχουν κανένα “doom” να αντιμετωπίσουν».

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το ποιος το κάνει, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το doomscrolling είναι μια επικίνδυνη συνήθεια, ειδικά πριν τον ύπνο. «Οι πλατφόρμες των social media είναι σχεδιασμένες για να σε κρατούν μέσα στην εφαρμογή», εξηγεί η Rachel Beard στο news.com.au. «Έτσι, όταν φτάνει η ώρα του ύπνου, πολλοί αποφασίζουν συνειδητά να θυσιάσουν τον ύπνο τους για να συνεχίσουν να σκρολάρουν ή να βλέπουν τηλεόραση. Ουσιαστικά χρησιμοποιούν τον ύπνο ως το πράγμα που θυσιάζουν μέσα στην ημέρα», πρόσθεσε.