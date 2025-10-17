Η «ηγεμονία» των κινητών τηλεφώνων πλησιάζει στο τέλος της - Ποια τεχνολογία θα τα αντικαταστήσει

Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται από τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, αλλά στο εγγύς μέλλον πρόκειται να αντικατασταθεί από κάτι ακόμα πιο καινοτόμο.

Όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κινητά τηλέφωνα, λίγοι πίστευαν στην μαζική εξάπλωσή τους. Σήμερα, δεν μπορούμε να φανταστούμε να ζούμε ούτε μια μέρα χωρίς αυτά τα έξυπνα μικρά κουτιά.

Τα έχουν όλοι, από τα παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους. Τα σημερινά τηλέφωνα είναι σαν μικροί υπολογιστές που μπορούμε να βάζουμε στην τσέπη μας. Από τεχνολογικής άποψης, πριν από είκοσι χρόνια δεν μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε κάτι τέτοιο.

Σήμερα, όμως, είναι ένα σχετικά ξεπερασμένο concept, το οποίο θα αντικατασταθεί στο εγγύς μέλλον από κάτι ακόμα πιο καινοτόμο.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, τα κινητά τηλέφωνα θα εξαφανιστούν από τις τσέπες μας και θα αντικατασταθούν από κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Mark Zuckerberg, ιδρυτής του Facebook και νυν επικεφαλής της Meta, εδώ και καιρό δεν ασχολείται μόνο με τα κοινωνικά δίκτυα.

Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στο λεγόμενο metaverse, έναν εικονικό χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντιούνται, να εργάζονται και να διασκεδάζουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι σήμερα.

Τι θα αντικαταστήσει τα κινητά τηλέφωνα;

Η αντικατάσταση των κινητών τηλεφώνων δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς τα σημερινά τηλέφωνα δεν χρησιμεύουν μόνο για κλήσεις, αλλά συνδέουν την επικοινωνία, την ψυχαγωγία και την οργάνωση ολόκληρης της ημέρας. Ο Zuckerberg υποστηρίζει ότι τα έξυπνα τηλέφωνα είναι μόνο μια προσωρινή φάση της εξέλιξης και το τέλος τους είναι απλώς ένα λογικό βήμα προς τα εμπρός.

Οι τεχνολογικές εταιρείες εργάζονται ήδη εντατικά για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων που θα είναι ακόμα πιο πρακτικές και εύχρηστες, και επιπλέον θα διαθέτουν τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Ήδη στην αγορά μπορείτε να αγοράσετε τα πρώτα έξυπνα γυαλιά που σας επιτρέπουν να βλέπετε μηνύματα, ειδοποιήσεις, χάρτες ή ακόμα και φωτογραφίες μπροστά στα μάτια σας.

Πραγματική επαυξημένη πραγματικότητα

Η Meta εργάζεται πάνω στο πρωτότυπο των γυαλιών AR Orion, τα οποία θα ξεπερνούν ακόμα και τα έξυπνα γυαλιά. Το μοντέλο Orion χρησιμοποιεί ένα έξυπνο βραχιόλι που διαβάζει τα μυϊκά σήματα από το χέρι και, χάρη σε μια ειδική υπολογιστική μονάδα, μπορεί να ελέγχει το εικονικό περιβάλλον με τις κινήσεις σας, χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τίποτα.

Μουσική του μέλλοντος; Όχι, καθόλου. Το Orion αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά ήδη από το επόμενο έτος, αλλά με τιμή αγοράς 10.000 δολάρια δεν αναμένεται να διαδοθεί μαζικά. Για τους απλούς χρήστες υπάρχει όμως η συσκευή Artemis, η οποία αναμένεται να είναι μικρότερη, πιο πρακτική και πιο προσιτή. Θα μπορούσαμε να την αγοράσουμε ήδη από το 2027.

Το τεχνολογικό οικοσύστημα του μέλλοντος

Αυτό που σήμερα είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα ρολόγια ή τα έξυπνα δαχτυλίδια, σύντομα θα ξεπεραστεί από την πιο προηγμένη σύνδεση των συσκευών που μπορούμε να φοράμε.

Μία από αυτές τις καινοτομίες θα είναι τα ακουστικά με ενσωματωμένη κάμερα. Αυτά τα ακουστικά θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση του περιβάλλοντος του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη νέων πρωτοτύπων έξυπνων ρολογιών, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις και, μαζί με τα έξυπνα γυαλιά, θα δημιουργήσουν ένα διασυνδεδεμένο σύστημα τεχνολογικών συσκευών που δεν θα απαιτεί τη χρήση smartphone.

Το τέλος των κινητών τηλεφώνων;

Μπορεί να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά η πρόοδος της τεχνολογίας είναι πραγματική. Όχι μόνο η Meta, αλλά και η Apple, η Google και η Microsoft επενδύουν στην ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.

Το αν – ή μάλλον το πόσο σύντομα – οι hi-tech συσκευές τους θα επικρατήσουν, εξαρτάται κυρίως από τους χρήστες. Η κοινωνία αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό κάθε καινοτομία και προσεγγίζουμε τα νέα προϊόντα με προσοχή. Παραδόξως, το πιο δύσκολο σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης δεν είναι η δημιουργία του λογισμικού ή του σχεδιαμού των συσκευών, αλλά το πώς θα πειστούν οι χρήστες.

