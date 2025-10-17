Πώς να βελτιώσετε την όρασή σας σε κάθε ηλικία - Οι βασικές συμβουλές ενός ειδικού

Ο Αμερικανός οφθαλμίατρος γιατρός Δρ. Bryce Appelbaum εξηγεί ότι με σωστές συνήθειες, απλές ασκήσεις και ισορροπημένη διατροφή μπορούμε να ενισχύσουμε την όρασή μας και να προστατεύσουμε τον εγκέφαλο από την κόπωση που προκαλεί η υπερβολική χρήση οθονών.

Η μυωπία αυξάνεται παγκοσμίως συνεχώς και υπολογίζεται ότι έως το 2050 θα επηρεάζει το 50% του πληθυσμού. Οι αιτίες είναι πολλές ώρες σε οθόνες, λίγος χρόνος σε εξωτερικούς χώρους και εργασία σε κοντινές αποστάσεις.

Η όραση (να βλέπουμε καθαρά) διαφέρει από τη «όψη» ή «όραση του εγκεφάλου» – δηλαδή τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις εικόνες.

Συμβουλές για πιο δυνατή όραση

Κανόνας 20-20-20: κάθε 20 λεπτά, κοιτάμε για 20 δευτερόλεπτα κάτι που βρίσκεται 6 μέτρα μακριά.

Ασκήσεις εστίασης: καλύψτε ένα μάτι, εστιάστε σε ένα κοντινό σημείο και μετά σε ένα μακρινό, για μερικά δευτερόλεπτα.

Περιορίστε τις οθόνες νωρίς το πρωί και πριν τον ύπνο, διαταράσσουν τη μελατονίνη και τον κύκλο ύπνου.

Εκτεθείτε σε φυσικό φως το πρωί και το σούρουπο.

Περπατήστε και κοιτάξτε τον ορίζοντα – χαλαρώνει τα μάτια και βοηθά την ισορροπία.

Προτιμήστε βιβλία αντί για οθόνες, για πιο φυσική οπτική άσκηση.

Διατροφή για καλή όραση

Ενισχύστε τη διατροφή σας με λουτεΐνη και ζεαξανθίνη (πράσινα φυλλώδη λαχανικά, κρόκο αυγού).

Αντιοξειδωτικά (βιταμίνες A, C, E) και ωμέγα-3 λιπαρά (ψάρια, ξηροί καρποί) προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή και καθυστερούν τη φθορά.