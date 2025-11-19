Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να «τρυπώσει» στα συστήματα και να αλλοιώσει δημοσκοπήσεις

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Ντάρτμουθ αποκαλύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να αλλοιώσει τις δημοσκοπήσεις σε μεγάλη κλίμακα, περνώντας κάθε έλεγχο ποιότητας, μιμούμενη πραγματικούς ανθρώπους και χειραγωγώντας τα αποτελέσματα χωρίς να αφήνει ίχνη.

Τα ευρήματα, που θα δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα στο Proceedings of the National Academy of Sciences, επιδεικνύουν πόσο ευάλωτες έχουν γίνει οι δημοσκοπήσεις. Στις επτά μεγάλες εθνικές δημοσκοπήσεις πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024, η προσθήκη μόλις 10 έως 52 ψεύτικων απαντήσεων τεχνητής νοημοσύνης –με κόστος 0,05 δολαρίων η καθεμία– θα είχε ανατρέψει το προβλεπόμενο αποτέλεσμα.

Ακόμη, οι αντίπαλοι από τρίτα κράτη θα μπορούσαν εύκολα να εκμεταλλευτούν αυτή την αδυναμία: Τα bots λειτουργούν ακόμη και όταν είναι προγραμματισμένα στα ρωσικά, τα κινέζικα ή τα κορεατικά, αλλά παράγουν άψογες απαντήσεις στα αγγλικά.

«Δεν μπορούμε πλέον να εμπιστευόμαστε ότι οι απαντήσεις στις έρευνες προέρχονται από πραγματικούς ανθρώπους», σύμφωνα με τον συγγραφέας της μελέτης, Σον Γουέστγουντ, αναπληρωτή καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Ντάρτμουθ και διευθυντής του Εργαστηρίου Έρευνας, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα.

Για να εξετάσει την ευπάθεια των διαδικτυακών ερευνών σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ο Γουέστγουντ δημιούργησε ένα απλό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης («ένα αυτόνομο συνθετικό ερωτώμενο») που λειτουργεί με βάση μια προτροπή 500 λέξεων.

Σε 43.000 δοκιμές, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης πέρασε το 99,8% των ελέγχων προσοχής που είχαν σχεδιαστεί για την ανίχνευση αυτοματοποιημένων απαντήσεων, δεν έκανε κανένα λάθος σε λογικά παζλ και κατάφερε να κρύψει με επιτυχία τη μη ανθρώπινη φύση του.

Το «εργαλείο» προσαρμόζει τις απαντήσεις σύμφωνα με τυχαία καθορισμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως η παροχή απλούστερων απαντήσεων όταν έχει καθοριστεί χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

«Δεν πρόκειται για πρωτόγονα bots. Σκέφτονται κάθε ερώτηση και ενεργούν σαν πραγματικοί, προσεκτικοί άνθρωποι, κάνοντας τα δεδομένα να φαίνονται απολύτως νόμιμα», τόνισε ο Γουέστγουντ.

Όταν προγραμματίστηκε να ευνοεί είτε τους Δημοκρατικούς, είτε τους Ρεπουμπλικανούς, τα ποσοστά αποδοχής του προέδρου κυμάνθηκαν από 34% σε 98% ή 0%. Η γενική υποστήριξη στις εκλογές αυξήθηκε από 38% για τους Ρεπουμπλικάνους σε 97% ή 1%.

Οι επιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις εκλογικές δημοσκοπήσεις. Οι έρευνες είναι θεμελιώδεις για την επιστημονική έρευνα σε διάφορους κλάδους. Στην ψυχολογία για την κατανόηση της ψυχικής υγείας, στην οικονομία για την παρακολούθηση των καταναλωτικών δαπανών και στη δημόσια υγεία για τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου για ασθένειες.

Χιλιάδες μελέτες που δημοσιεύονται κάθε χρόνο και έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους, βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα για την ενημέρωση της έρευνας και τη διαμόρφωση πολιτικών.

«Με τα δεδομένα των ερευνών να είναι αλλοιωμένα από bots, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δηλητηριάσει ολόκληρο το οικοσύστημα της γνώσης», σχολίασε ο Γουέστγουντ.

Τα οικονομικά κίνητρα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη συμπλήρωση ερευνών είναι σημαντικά. Οι ανθρώπινοι ερωτηθέντες κερδίζουν συνήθως 1,50 δολάρια για τη συμπλήρωση μίας έρευνας, ενώ τα bots τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ολοκληρώσουν την ίδια εργασία δωρεάν ή με κόστος περίπου 0,05 δολάρια.

Το πρόβλημα έχει ήδη εντοπιστεί, καθώς μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι το 34% των ερωτηθέντων είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσει σε μία ερώτηση ανοιχτού τύπου.

Ο καθηγητής δοκίμασε όλες τις μεθόδους ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται σήμερα και καμία δεν κατάφερε να εντοπίσει το συγκεκριμένο «εργαλείο». Η μελέτη του υποστηρίζει τη διαφάνεια από τις εταιρείες που διεξάγουν έρευνες, απαιτώντας από αυτές να αποδείξουν ότι οι συμμετέχοντες είναι πραγματικοί άνθρωποι.

«Χρειαζόμαστε νέες προσεγγίσεις για τη μέτρηση της κοινής γνώμης που να είναι σχεδιασμένες για έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία για την επαλήθευση της πραγματικής συμμετοχής ανθρώπων υπάρχει, χρειαζόμαστε μόνο τη βούληση να την εφαρμόσουμε. Αν δράσουμε τώρα, μπορούμε να διατηρήσουμε τόσο την ακεραιότητα των δημοσκοπήσεων όσο και τη δημοκρατική λογοδοσία που παρέχουν», εκτίμησε ακόμη.