Πώς να καθαρίσετε τα λίπη από την κουζίνα γκαζιού

Αν χρησιμοποιείτε κουζίνα γκαζιού, οι οποίες λειτουργούν είτε με αέριο είτε με φιάλες υγραερίου, τότε σίγουρα τα σύγχρονα καθαριστικά δεν εξυπηρετούν στον καθαρισμό τους.

Για να αποφύγετε τη συσσώρευση ρύπων, καλό είναι να σκουπίζετε τις εστίες μετά από κάθε χρήση και να καθαρίζετε τις διαρροές όταν η επιφάνεια έχει κρυώσει. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην αφήνετε τη βρωμιά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς θα είναι πιο δύσκολο να καθαριστεί αργότερα.

Τι χρειάζομαι για να καθαρίσω την κουζίνα μου;

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εστιών και ο φούρνος έχουν κρυώσει εντελώς και ότι όλα τα χειριστήρια είναι απενεργοποιημένα.

Σημαντικό, κλείστε την παροχή αερίου πριν από τον καθαρισμό. Αποφύγετε τα απορρυπαντικά και εργαλεία όπως το σύρμα, τα σφουγγάρια καθαρισμού, τη χλωρίνη και την αμμωνία”, προσθέτει το Southern Living.

πανιά μικροϊνών,

αποσταγμένο λευκό ξύδι,

νερό,

ψεκαστήρα,

μαγειρική σόδα (προαιρετικά),

απορρυπαντικό πιάτων,

μια παλιά οδοντόβουρτσα.

Πώς να καθαρίσετε μια κουζίνα αερίου με ξύδι

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα έχει κρυώσει εντελώς. Στη συνέχεια, γεμίστε το νεροχύτη ή τη μπανιέρα σας με περίπου 4 λίτρα ζεστό νερό, 1 φλιτζάνι ξύδι και μερικές σταγόνες απορρυπαντικό πιάτων.

“Αφαιρέστε τα κουμπιά ελέγχου, τις σχάρες των καυστήρων και τα καπάκια και μουλιάστε τα σε σαπουνόνερο. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί μικροϊνών για να σκουπίσετε τυχόν υπολείμματα από τις εστίες. Αναμείξτε ίσα μέρη ξύδι και νερό σε ένα δοχείο ψεκασμού και ψεκάστε το διάλυμα στην επιφάνεια. Αφήστε το για 10-15 λεπτά. Πασπαλίστε τους λεκέδες με μαγειρική σόδα”.

Στη συνέχεια, πάρτε ένα υγρό πανί μικροϊνών για να τρίψετε τους λεκέδες και σκουπίστε την υπόλοιπη επιφάνεια για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα. Ψεκάστε ένα διάλυμα ξιδιού στην πρόσοψη της εστίας και στον πίνακα ελέγχου και σκουπίστε τα με το πανί.

” Στεγνώστε την εστία και την πρόσοψη με ένα καθαρό πανί. Χρησιμοποιήστε μια παλιά οδοντόβουρτσα για να τρίψετε τις σχάρες και τα καπάκια, ξεπλύνετε τα με ζεστό νερό και πλύνετε τις λαβές με σαπουνόνερο και ξεπλύνετε. Στεγνώστε εντελώς όλα τα μέρη και τοποθετήστε τα ξανά στην εστία”.