Το κόλπο για να παίρνετε πρώτοι τη βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο

Η περίοδος των χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων μετακινήσεων πλησιάζει και μαζί της μεγαλώνει η ανάγκη των ταξιδιωτών να περνούν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στο αεροδρόμιο.

Ανάμεσα σε ουρές, ελέγχους ασφαλείας και αναμονές, υπάρχει μια στιγμή που όλοι θα ήθελαν να επισπευσθεί: η εμφάνιση της αποσκευής στον ιμάντα παραλαβής.

Ένα απλό και εντελώς δωρεάν «τρικ» φαίνεται πως κερδίζει έδαφος, υποσχόμενο λίγα πολύτιμα λεπτά λιγότερης αναμονής.

Η ετικέτα «fragile» που κάνει τη διαφορά

Σύμφωνα με δηλώσεις που φιλοξενεί η βρετανική Mirror, ο Hadleigh Diamond, εμπορικός διευθυντής της εταιρείας SCS Chauffeurs, εξηγεί ότι η τοποθέτηση ετικέτας «Fragile» στη βαλίτσα μπορεί να επηρεάσει τη σειρά με την οποία θα βγει από το αμπάρι του αεροσκάφους.

Οι αποσκευές που χαρακτηρίζονται ως εύθραυστες τοποθετούνται συνήθως τελευταίες στο χώρο αποθήκευσης, ώστε να προστατευθούν, κάτι που σημαίνει ότι κατά την εκφόρτωση είναι από τις πρώτες που κατεβαίνουν.

Έτσι, με την άφιξη στον προορισμό, αυξάνονται οι πιθανότητες η βαλίτσα σας να εμφανιστεί από τις πρώτες στον ιμάντα, εξοικονομώντας χρόνο που σε σύντομα ταξίδια ή ανταποκρίσεις μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Δωρεάν ετικέτες για όποιον τις ζητήσει

Οι συγκεκριμένες ετικέτες προορίζονται για επιβάτες που μεταφέρουν ευαίσθητα αντικείμενα όπως γυάλινα ή κεραμικά είδη, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, κάθε ταξιδιώτης μπορεί να τις ζητήσει χωρίς επιπλέον κόστος από το check-in, χωρίς να χρειάζεται καμία ιδιαίτερη αιτιολόγηση.

Η πρακτική αυτή φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, ειδικά σε περιόδους αυξημένης κίνησης, όταν η αναμονή στην παραλαβή αποσκευών μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τη μισή ώρα.

Όταν το ταξίδι ξεκινά από τον ιμάντα

Όπως σημειώνει ο Diamond, ακόμη και αυτή η μικρή λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση του ταξιδιώτη. Πολλοί πελάτες, όπως αναφέρει, σχολιάζουν ότι η διαφορά ανάμεσα σε μια ευχάριστη και μια αγχωτική ημέρα ξεκινά ακριβώς από την παραλαβή αποσκευών.

Η παρατεταμένη αναμονή, βλέποντας τις βαλίτσες των άλλων να περνούν, εντείνει το αίσθημα καθυστέρησης και προσθέτει κούραση μετά από μια ήδη απαιτητική πτήση.

Ένα απλό τέχνασμα, όχι όμως αλάνθαστο

Παρά τη δημοφιλή αυτή συμβουλή, ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το συγκεκριμένο «κόλπο» δεν εγγυάται αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις. Η διαχείριση του χώρου αποσκευών εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία, το αεροδρόμιο, τον τύπο του αεροσκάφους και τη ροή των επιβατών. Ακόμα κι έτσι, αρκετοί ταξιδιώτες δηλώνουν ότι έχουν δει διαφορά εφαρμόζοντάς το.

Σε περιόδους αιχμής, όπου κάθε λεπτό μετρά, το να ζητήσει κανείς μια ετικέτα «Fragile» μπορεί να αποδειχθεί ένα έξυπνο και ανέξοδο τέχνασμα, που αξίζει τουλάχιστον μια δοκιμή.