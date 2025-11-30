Αυστραλία: Κρατούσε για χρόνια μια πέτρα, ελπίζοντας ότι είναι χρυσός - Αποδείχθηκε κάτι σπανιότερο

Η αλήθεια πίσω από την «πέτρα» αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική από αυτό που πίστευε

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στιγμιότυπο παό την ταυτοποίηση της "πέτρας" που φύλαγε για χρυσό, ο Ντέιβιντ Χόουλ 

Η εξερεύνηση του Ντέιβιντ Χόουλ με έναν ανιχνευτή μετάλλων το 2015, στο Maryborough Regional Park, κοντά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας οδήγησε στην ανακάλυψη ενός κοκκινωπού βαρύ βράχου θαμμένου σε κίτρινο πηλό.

Βέβαιος ότι επρόκειτο για κοίτασμα χρυσού καθώς η περιοχή βρίσκεται στην καρδιά των ιστορικών Goldfields, όπου κορυφώθηκε ο «χρυσός πυρετός» τον 19ο αιώνα, ο Χόουλ πήρε τον βράχο στο σπίτι και προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον ανοίξει.

Μετά από χιλιάδες δοκιμές με ένα ειδικό πριόνι για βράχους, τροχούς, δρεπάνια, βαριοπούλες, ακόμη και οξύ, δεν κατάφερε να ανοίξει τη πέτρα. Αυτό συνέβη γιατί η πέτρα που προσπαθούσε τόσο επίμονα να «σπάσει» δεν ήταν χρυσός, αλλά ένας σπάνιος μετεωρίτης.

μετεωρίτης - αυστραλία

Ο μετεωρίτης Maryborough

Αδυνατώντας να τον σπάσει αλλά παραμένοντας περίεργος, ο Χόουλ πήγε το δείγμα στο Μουσείο Μελβούρνης. Εκεί, ο γεωλόγος Ντέρμοτ Χένρι αναγνώρισε αμέσως τα χαρακτηριστικά «λακκάκια» στην επιφάνεια του βράχου - σημάδια που δημιουργούνται από την τήξη όταν ένα σώμα εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης.

Ο Χένρι, με εμπειρία 37 ετών στο μουσείο, είχε εξετάσει χιλιάδες «ύποπτους» βράχους. Μόνο δύο είχαν αποδειχθεί αληθινοί μετεωρίτες και αυτός ήταν ένας από τους μοναδικούς.

μετεωρίτης

Το εσωτερικό του μετεωρίτη Maryborough

Ένας μετεωρίτης 4,6 δισεκατομμυρίων ετών

Ο μετεωρίτης, που ονομάστηκε Maryborough από την κοντινή πόλη, ζυγίζει 17 κιλά. Μετά από κοπή ενός μικρού τμήματος με διαμαντόδισκο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αποτελείται κυρίως από σίδηρο, χαρακτηριστικό των H5 χονδριτών - μιας κατηγορίας μετεωριτών που περιέχουν μικροσκοπικές κρυσταλλωμένες «σφαίρες» ορυκτών,γνωστές ως χόνδροι. Οι επιστήμονες τον χρονολόγησαν σε περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή σχεδόν όσο και η ηλικία του Ηλιακού Συστήματος.

Ο μετεωρίτης του Maryborough, με μια πλάκα κομμένη από τη μάζα του

Ο Χένρι εξηγεί ότι οι μετεωρίτες λειτουργούν σαν «χρονοκάψουλες» που μας επιστρέφουν στην απαρχή του Ηλιακού Συστήματος. Κάποιοι περιέχουν οργανικά μόρια όπως αμινοξέα, άλλοι σωματίδια «αστρόσκονης» παλαιότερα από τον Ήλιο.

πέτρα - μετεωρίτης - μελβούρνη

Στιγμιότυπο παό την ταυτοποίηση της "πέτρας" που φύλαγε για χρυσό, ο Ντέιβιντ Χόουλ

Ο Maryborough είναι ένας από τους μόλις 17 μετεωρίτες που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη Βικτώρια και ο δεύτερος μεγαλύτερος χονδρίτης μετά από ένα δείγμα 55 κιλών που βρέθηκε το 2003. «Έχουν βρεθεί χιλιάδες χρυσά ψήγματα, αλλά μόνο 17 μετεωρίτες. Είναι πραγματικά απίστευτο που ανακαλύφθηκε αυτός», σχολίασε ο Χένρι.

Πιθανή προέλευση και πορεία στη Γη

Οι γεωλόγοι εκτιμούν ότι ο μετεωρίτης προήλθε από τη ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία και πιθανότατα εκτοξεύθηκε εκτός τροχιάς έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ αστεροειδών. Η ραδιοχρονολόγηση δείχνει ότι προσγειώθηκε στη Γη πριν από 100 έως 1.000 χρόνια, ενώ υπάρχουν αναφορές φωτεινών μετεώρων μεταξύ 1889 και 1951 που ίσως συνδέονται με την πτώση του.

