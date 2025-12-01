Σαν σήμερα 1η Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα,1η Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1η Δεκεμβρίου.
- 1797 - Συλλαμβάνεται στην Τεργέστη ο Ρήγας Φεραίος μαζί με το συνεργάτη του Χριστόφορο Περραιβό.
- 1913 - Η Κρητική Πολιτεία ενώνεται επισήμως με την Ελλάδα. Η ελληνική σημαία υψώνεται στα Χανιά την 1 Δεκεμβρίου παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.
- 1918 - Το Βασίλειο της Ισλανδίας γίνεται κυρίαρχο κράτος, αλλά παραμένει μέρος του Βασιλείου της Δανίας.
- 1918 - Ανακηρύσσεται το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων (αργότερα γνωστό ως Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας).
- 1937 - Εφαρμόζεται για πρώτη φορά ο θεσμός της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα
- 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, Χιροχίτο, δίνει την τελική έγκριση για την έναρξη του πολέμου εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.
- 1968 - Χάος για άλλη μια φορά στην Αθήνα και τα προάστια από πολύωρη νεροποντή, πρωτοφανούς έντασης. Τετραμελής οικογένεια Καναδών πνίγεται μέσα στο αυτοκίνητό της, που παρασύρεται από το χείμαρρο Καρίβαλη στον Κοκκιναρά. Επτά νεκροί κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τροχαία.
