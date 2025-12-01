Πώς να καθαρίσετε σε 10 λεπτά το Air Fryer σας

Η σωστή συντήρηση της φριτέζας αέρα μετά από κάθε χρήση δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαία πρακτική για υγιεινή, απόδοση και διάρκεια ζωής της συσκευής. Ο τακτικός καθαρισμός απομακρύνει λίπη και υπολείμματα τροφών που προκαλούν δυσάρεστες οσμές, επιταχύνουν τη φθορά των εξαρτημάτων και αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Μια απλή ρουτίνα φροντίδας διατηρεί τη λειτουργία στο βέλτιστο επίπεδο και προστατεύει τη γεύση των φαγητών.

Δεν χρειάζονται ακριβά καθαριστικά ή περίπλοκες μέθοδοι: με ζεστό νερό, ήπιο απορρυπαντικό και ένα μαλακό, μη λειαντικό σφουγγάρι μπορείτε να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό σε περίπου 10 λεπτά. Η διαδικασία αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα χωρίς να καταστρέφει την αντικολλητική επίστρωση του καλαθιού ενώ μειώνει την πιθανότητα διάβρωσης που προκαλείται από συσσωρευμένη υγρασία και λίπος.

Οδηγός βήμα-βήμα

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Αφαιρέστε το καλάθι και τον δίσκο από τη θήκη. Πλύντε τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό, ήπιο απορρυπαντικό και, αν χρειάζεται, μια μικρή ποσότητα μαγειρικής σόδας για επιπλέον απομάκρυνση λεκέδων — χρησιμοποιήστε μόνο μη λειαντικό σφουγγάρι. Ξεπλύνετε σχολαστικά και στεγνώστε με καθαρό πανί ή αφήστε να στεγνώσουν φυσικά πριν την επανατοποθέτηση.

Αποφύγετε τη χρήση συρμάτινου σφουγγαριού, χλωρίνης ή σκληρών λειαντικών που μπορούν να χαράξουν ή να καταστρέψουν τις επιφάνειες. Με μια τακτική, απλή φροντίδα μετά από κάθε χρήση, η φριτέζα αέρα θα παραμείνει καθαρή, ασφαλής και αποδοτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.