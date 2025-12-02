Σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Δεκεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Δεκεμβρίου.
- 1804 - O Ναπολέων Α΄ Βοναπάρτης στέφεται αυτοκράτορας στην Παναγία των Παρισίων.
- 1956 - Ο Τσε Γκεβάρα φτάνει με τον Φιντέλ Κάστρο και τους αντάρτες του στην Κούβα, όπου θα πολεμήσουν τον δικτάτορα Μπατίστα.
- 1971 - Το εμιράτα Ατζμάν, Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ουμ αλ-Καϊγιάν, Ρας αλ-Καϊμά, Σάρια και Φουτζέιρα σχηματίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
- 1976 - Ο Φιντέλ Κάστρο γίνεται πρόεδρος της Κούβας.
- 1991 - Η Μόσχα αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου
01:08 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Εκλογές ΔΣΑ: Τα τελικά αποτελέσματα – Ποιοι θα αναμετρηθούν στον β΄ γύρο
21:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου
20:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ