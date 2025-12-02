Σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Δεκεμβρίου

Η Χειροτονία του Αυτοκράτορα Ναπολέοντα Α΄ και η Στέψη της Αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας, από τον Ζακ-Λουί Νταβίντ (ολοκληρώθηκε το 1808)

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Δεκεμβρίου.

  • 1804 - O Ναπολέων Α΄ Βοναπάρτης στέφεται αυτοκράτορας στην Παναγία των Παρισίων.
  • 1956 - Ο Τσε Γκεβάρα φτάνει με τον Φιντέλ Κάστρο και τους αντάρτες του στην Κούβα, όπου θα πολεμήσουν τον δικτάτορα Μπατίστα.
  • 1971 - Το εμιράτα Ατζμάν, Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ουμ αλ-Καϊγιάν, Ρας αλ-Καϊμά, Σάρια και Φουτζέιρα σχηματίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
  • 1976 - Ο Φιντέλ Κάστρο γίνεται πρόεδρος της Κούβας.
  • 1991 - Η Μόσχα αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών που θα κάνει η Τροχαία σε οδηγούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πρόκληση στο Αιγαίο: Τουρκικές μηχανότρατες παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα - Βίντεο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο των δρόμων - Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοικτή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και E65

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με καλό καιρό η Τρίτη – Σύστημα από τη Λιβύη φέρνει νέα κακοκαιρία στη χώρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις – Νωρίτερα η πληρωμή της 6ης δόσης

04:58WHAT THE FACT

04:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΗΠΑ: Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ η κλήρωση της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Νοεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ναύαρχος και όχι ο Χέγκσεθ διέταξε το δεύτερο πλήγμα εναντίον σκάφους ανοικτά της Βενεζουέλας

03:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλός σεισμός στην ανατολική Κρήτη - Κοντά στη Σητεία τα επίκεντρα

03:12ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα – Νέο μήνυμα Μαδούρο: Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών

02:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Την ενοχή του ομολόγησε στο δικαστήριο ο 39χρονος γιος του «Ελ Τσάπο»

01:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

01:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι

01:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκλογές ΔΣΑ: Τα τελικά αποτελέσματα – Ποιοι θα αναμετρηθούν στον β΄ γύρο

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με νεκρή έγκυο γυναίκα που βρέθηκε σε δάσος - Άφαντο το μωρό που είχε στην κοιλιά της!

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από καταδίωξη ανήλικου μηχανόβιου Ρομά στο κέντρο της πόλης - Τον κυνηγούσαν 10 αστυνομικοί!

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βέλγιο: Σκηνή της Γέννησης «χωρίς πρόσωπα» εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες - Δείτε βίντεο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει - Κάποιοι θέλουν να μην τελειώσει ποτέ»

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 26 του ο ράπερ Poorstacy

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Ώπα» είπε και έκανε τον σταυρό της

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Με σκουπίδια από Αλβανία γέμισαν οι ακτές του Ντουμπρόβνικ - Χρειάστηκαν ημέρες για να τα καθαρίσουν οι αρχές

