Μυστικά της γλώσσας των ανδρών: Τι ακούνε οι γυναίκες σε 7 φράσεις του συντρόφου τους

Συνήθως τα ζευγάρια έχουν κάποιους κώδικες επικοινωνίας, ωστόσο συχνά υπάρχουν παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα όταν είναι στα πρώτα στάδια της σχέσης του, όπου οι δυο καλούνται να αποκωδικοποιήσουν ο ένας τα λεγόμενα του άλλου.

Μπορεί λοιπόν δύο άνθρωποι να λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά και οι δύο να τα ακούνε εντελώς διαφορετικά. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα εμφανές στην καθημερινή επικοινωνία, όπου οι λέξεις αποκτούν επιπλέον βάρος υπό την επίδραση των προσδοκιών, της προηγούμενης εμπειρίας και του συναισθηματικού υπόβαθρου. Οι άνδρες τείνουν να είναι πιο άμεσοι και συνοπτικοί στις εκφράσεις τους, ενώ οι γυναίκες συχνά αναζητούν κρυμμένα νοήματα, αναλύουν το υποκείμενο και προσπαθούν να καταλάβουν «τι πραγματικά εννοούσε».

Ως αποτέλεσμα, ακόμη και οι πιο συνηθισμένες φράσεις μπορούν να προκαλέσουν παρεξηγήσεις, δυσαρέσκεια και την αίσθηση ότι οι σύντροφοι ζουν σε παράλληλα σύμπαντα.

Τι κρύβεται λοιπόν πραγματικά πίσω από αυτές τις φράσεις, ίσως έτσι να αποφύγετε τις παρεξηγήσεις και τις περιττές συγκρούσεις.

1. «Πρέπει να μείνω μόνος»

Μια γυναίκα ακούει: «Με βαρέθηκε», «ψυχραίνεται», «τέλος της σχέσης».

Αυτό που εννοεί ένας άντρας είναι: «Πρέπει να κάνω ένα reboot στο μυαλό μου για να γίνω ξανά κανονικός άνθρωπος».

Για έναν άντρα, η μοναξιά δεν είναι τιμωρία ή επίδειξη αδιαφορίας, αλλά τρόπος ανάκαμψης. Δεν χρειάζεται να συζητήσει τα συναισθήματα για να νιώσει καλύτερα – μερικές φορές αρκεί η σιωπή και η έλλειψη εργασιών. Αυτό δεν είναι αποστασιοποίηση, αλλά πρόληψη υπερφόρτωσης.

2. «Όλα είναι εντάξει»

Η γυναίκα ακούει: «Κρύβει την αλήθεια» ή «δεν τον νοιάζει».

Ο άνδρας συνήθως λέει αυτή τη φράση κυριολεκτικά: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα που θέλω να συζητήσω τώρα».

Ο άνδρας μπορεί να μην αναλύει τα συναισθήματά του από συνήθεια ή απλά να μην βλέπει την ανάγκη να εκφράσει το προφανές. Αν πραγματικά κάτι δεν πάει καλά, θα το πει... αλλά αργότερα, όταν το διατυπώσει.

3. «Δεν ξέρω»

Μια γυναίκα ακούει: «Δεν θέλει να σκέφτεται», «δεν θέλει να συμμετέχει», «δεν τον νοιάζει τίποτα».

Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια ειλικρινής εξομολόγηση: «Χρειάζομαι χρόνο για να καταλάβω τι νιώθω/θέλω/λύνω».

Οι άνδρες δεν αναλύουν πάντα αμέσως τα συναισθήματα. Χρειάζονται χώρο για να ωριμάσουν στην απάντηση. Αυτό δεν είναι αποφυγή, αλλά μια αργή διαδικασία σκέψης.

4. «Κάνε ό,τι θέλεις»

Μια γυναίκα ακούει: «Δεν ενδιαφέρεται για τις επιθυμίες μου και τις αποφάσεις μας».

Ένας άντρας συνήθως εννοεί: «Εμπιστεύομαι την επιλογή σου. Για μένα, αυτό δεν είναι κρίσιμο».

Εάν η ερώτηση δεν είναι πραγματικά θεμελιώδης, απλώς εκτονώνει την ένταση και δίνει την πρωτοβουλία. Αυτό δεν είναι αδιαφορία, αλλά ανάθεση. Όταν κάτι είναι σημαντικό για έναν άντρα, θα το πει αρκετά δυνατά.

5. «Δεν μου αρέσει να δραματοποιώ»

Μια γυναίκα ακούει: «Υποτιμά τα αισθήματά μου».

Αυτό που εννοεί ένας άντρας είναι: «Δεν θέλω να μετατρέψω ένα μικρό πρόβλημα σε μεγάλο. Είναι πιο εύκολο για μένα να αποφασίσω για τα γεγονότα παρά να ανησυχώ εκ των προτέρων».

Οι άνδρες δουλεύουν με τα συναισθήματα διαφορετικά: προσπαθούν να μην εμβαθύνουν πολύ στην εμπειρία για να μην χάσουν τον έλεγχο. Αυτό δεν είναι ψυχρότητα, αλλά αμυντικός μηχανισμός.

6. «Είμαι απασχολημένος»

Μια γυναίκα ακούει: «Δεν θέλει να αφιερώσει χρόνο στη σχέση».

Και ο άντρας απλά το εννοεί κυριολεκτικά: «Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στο έργο, είναι δύσκολο να με αλλάξεις».

Οι άνδρες είναι συνήθως μονοκάναλοι: όταν βρίσκονται στη δουλειά ή στη διαδικασία, ο ψυχισμός τους «απενεργοποιεί οτιδήποτε περιττό». Αυτό δεν σημαίνει να αγνοείς τον σύντροφό σου, αλλά να συγκεντρώνεσαι. Αν του δώσετε χρόνο, θα επιστρέψει πλήρως δεσμευμένος.

7. «Σ' αγαπώ με τον δικό μου τρόπο»

Μια γυναίκα ακούει: «Δεν θέλει να αλλάξει», «δεν αγαπάει αρκετά».

Ο άντρας λέει και κάτι άλλο: «Ο τρόπος που δείχνω αγάπη μπορεί να είναι διαφορετικός, αλλά είναι ειλικρινής».

Οι άνδρες συχνά εκφράζουν τα συναισθήματά τους όχι με λόγια, αλλά με πράξεις: να επισκευάσουν, να βοηθήσουν, να αφαιρέσουν, να λύσουν. Για αυτούς, είναι η γλώσσα της αγάπης. Εάν μια γυναίκα περιμένει συναισθηματικές εξομολογήσεις, αλλά λαμβάνει πρακτική φροντίδα, μπορεί λανθασμένα να τη θεωρήσει ανεπαρκή, αν και αυτό είναι το μέγιστο για έναν άνδρα.

Γιατί ακούμε το λάθος πράγμα τόσο συχνά;

Επειδή μια γυναίκα τείνει να ερμηνεύει τις λέξεις μέσω των συναισθημάτων: αντιλαμβάνεται τον τόνο, τις παύσεις, την κατάσταση και την ιστορία της σχέσης. Όταν μια γυναίκα σταματά να διαβάζει ανάμεσα στις γραμμές, η στάση ενός άνδρα γίνεται πιο ξεκάθαρη.