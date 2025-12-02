Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

Σε όλη την Ευρώπη, η πρόσβαση στα μετρητά μπαίνει σε μια νέα φάση. Τα παραδοσιακά μηχανήματα ανάληψης σταδιακά αντικαθίστανται από πιο ολοκληρωμένα «σημεία υπηρεσιών μετρητών», μια τάση που επιταχύνεται από τις τράπεζες και τη μείωση των αναλήψεων λόγω της ραγδαίας αύξησης των ψηφιακών πληρωμών. Η αλλαγή δεν σηματοδοτεί το τέλος των μετρητών, αλλά επανασχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτά διατίθενται στο κοινό.

Η λογική είναι απλή: οι λιγότερες αναλήψεις καθιστούν την συντήρηση χιλιάδων μηχανημάτων όλο και πιο ακριβή για τις τράπεζες. Τα νέα σημεία υπηρεσιών συνδυάζουν πολλαπλές λειτουργίες σε ένα μηχάνημα. Εκτός από αναλήψεις, επιτρέπουν καταθέσεις μετρητών και επιταγών, μεταφορές, έλεγχο υπολοίπου και ιστορικού συναλλαγών, με το σύστημα να αναγνωρίζει την κάρτα και να εμφανίζει τη διεπαφή της τράπεζας του χρήστη.

Οι τράπεζες υπόσχονται επίσης μειωμένα ή μηδενικά κόστη όταν χρησιμοποιούνται μηχανήματα εκτός του δικτύου τους, μια αλλαγή που γίνεται όλο και πιο σημαντική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, εξετάζεται η εγκατάσταση τέτοιων σημείων σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, με την τοπική αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει μέρος των εξόδων εγκατάστασης και συντήρησης.

Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει την καθημερινότητα, ιδιαίτερα στις πόλεις, όπου τα παραδοσιακά μηχανήματα θα μειωθούν και θα αντικατασταθούν από πολυλειτουργικά σημεία. Για όσους χρησιμοποιούν συχνά μετρητά, απαιτείται προσαρμογή: καλό είναι να ελέγχουν την εφαρμογή της τράπεζάς τους για τις διαθέσιμες τοποθεσίες, να έχουν εναλλακτικές λύσεις πληρωμής και να μην βασίζονται σε ένα μόνο σημείο ανάληψης.

Η τάση φαίνεται ξεκάθαρη: λιγότερα απλά μηχανήματα μόνο για ανάληψη και περισσότερα πολυλειτουργικά σημεία που ενσωματώνουν πλήθος υπηρεσιών. Οι πολίτες και οι ταξιδιώτες στην Ευρώπη καλούνται να παρακολουθούν τις τοπικές εξελίξεις, καθώς η εφαρμογή της αλλαγής ποικίλλει από πόλη σε πόλη και δεν γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επικράτεια.

*Με πληροφορίες από το ash-services.fr