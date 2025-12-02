Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

Νέα εποχή στις τραπεζικές συναλλαγές

Δημήτρης Δρίζος

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε όλη την Ευρώπη, η πρόσβαση στα μετρητά μπαίνει σε μια νέα φάση. Τα παραδοσιακά μηχανήματα ανάληψης σταδιακά αντικαθίστανται από πιο ολοκληρωμένα «σημεία υπηρεσιών μετρητών», μια τάση που επιταχύνεται από τις τράπεζες και τη μείωση των αναλήψεων λόγω της ραγδαίας αύξησης των ψηφιακών πληρωμών. Η αλλαγή δεν σηματοδοτεί το τέλος των μετρητών, αλλά επανασχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτά διατίθενται στο κοινό.

Η λογική είναι απλή: οι λιγότερες αναλήψεις καθιστούν την συντήρηση χιλιάδων μηχανημάτων όλο και πιο ακριβή για τις τράπεζες. Τα νέα σημεία υπηρεσιών συνδυάζουν πολλαπλές λειτουργίες σε ένα μηχάνημα. Εκτός από αναλήψεις, επιτρέπουν καταθέσεις μετρητών και επιταγών, μεταφορές, έλεγχο υπολοίπου και ιστορικού συναλλαγών, με το σύστημα να αναγνωρίζει την κάρτα και να εμφανίζει τη διεπαφή της τράπεζας του χρήστη.

Οι τράπεζες υπόσχονται επίσης μειωμένα ή μηδενικά κόστη όταν χρησιμοποιούνται μηχανήματα εκτός του δικτύου τους, μια αλλαγή που γίνεται όλο και πιο σημαντική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, εξετάζεται η εγκατάσταση τέτοιων σημείων σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, με την τοπική αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει μέρος των εξόδων εγκατάστασης και συντήρησης.

Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει την καθημερινότητα, ιδιαίτερα στις πόλεις, όπου τα παραδοσιακά μηχανήματα θα μειωθούν και θα αντικατασταθούν από πολυλειτουργικά σημεία. Για όσους χρησιμοποιούν συχνά μετρητά, απαιτείται προσαρμογή: καλό είναι να ελέγχουν την εφαρμογή της τράπεζάς τους για τις διαθέσιμες τοποθεσίες, να έχουν εναλλακτικές λύσεις πληρωμής και να μην βασίζονται σε ένα μόνο σημείο ανάληψης.

Η τάση φαίνεται ξεκάθαρη: λιγότερα απλά μηχανήματα μόνο για ανάληψη και περισσότερα πολυλειτουργικά σημεία που ενσωματώνουν πλήθος υπηρεσιών. Οι πολίτες και οι ταξιδιώτες στην Ευρώπη καλούνται να παρακολουθούν τις τοπικές εξελίξεις, καθώς η εφαρμογή της αλλαγής ποικίλλει από πόλη σε πόλη και δεν γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επικράτεια.

*Με πληροφορίες από το ash-services.fr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός Youtuber από τη Θεσσαλονίκη δέχθηκε επίθεση σε ζωντανή μετάδοση

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κροατία με μοναχή που μαχαίρωσε τον εαυτό της - Είχε καταγγείλει ότι της επιτέθηκε άγνωστος άνδρας

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

19:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | Πότε είναι το μεγάλο ντέρμπι

19:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ - Βίντεο

19:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα κόντρα στη Κηφισιά - Εκτός Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Prada: Προχώρησε στην οριστική εξαγορά της Versace μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Τα ουκρανικά drones που στοχεύουν ρωσικά τάνκερ απειλούν να τινάξουν στον αέρα την «Ειρήνη Τραμπ»

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για φοιτήτρια στη Νέα Υόρκη - Άγνωστος της επιτέθηκε στη μέση του δρόμου - Βίντεο

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα όπλα: Αυστηροποιούνται οι ποινές – Τι ισχύει για τις μπαλωθιές

18:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία ICON και ECMWF για την κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έσβησε δεκάδες φωτογραφίες στο Instagram και κράτησε μόνο 3 μπασκετικές

18:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Offspring και Bad Religion έρχονται για μια punk rock βραδιά στο Release Athens 2026

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Έχουν δίκιο οι πολίτες που εξοργίζονται με τα όσα ακούγονται στην εξεταστική

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Ινδή «παντρεύτηκε» το πτώμα του φίλου της που «δολοφονήθηκε από τον πατέρα και τα αδέλφια της»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Αποφασισμένοι οι αυτοκινητιστές - Προαναγγέλλουν απεργία διαρκείας - Αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Μεταφορών

18:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μποφίλιου - Χαρούλης: Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία με έργα Θεοδωράκη-Χατζιδάκι μετά τις αντιδράσεις

18:35LIFESTYLE

Amy Schumer: Η αποκάλυψη για την απώλεια κιλών και τη μάχη της με το σύνδρομο Cushing - «Είναι κάτι που μπορεί να σε σκοτώσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός Youtuber από τη Θεσσαλονίκη δέχθηκε επίθεση σε ζωντανή μετάδοση

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές

17:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σαρωτική αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου: Οι 5 μεγάλες αλλαγές - Τι ισχύει για τα εξ αδιαιρέτου και ποια τα δικαιώματα των συντρόφων

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Βαρυσήμαντη δήλωση Πούτιν πριν τις συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ: «Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γιατί βάζει φόρο στα προφυλακτικά μετά από 30 χρόνια

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ερώτηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στον Έλληνα φορολογούμενο;

21:49LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον τεσσάρων μηνών γιο της

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Έληξε ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων από αγρότες

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Live η συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν στο Κρεμλίνο - Στο επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

18:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μποφίλιου - Χαρούλης: Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία με έργα Θεοδωράκη-Χατζιδάκι μετά τις αντιδράσεις

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Ινδή «παντρεύτηκε» το πτώμα του φίλου της που «δολοφονήθηκε από τον πατέρα και τα αδέλφια της»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ