Έχετε τζάκι στο σπίτι; Υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που πρέπει να ελέγξετε πριν το ανάψετε

Με τον ερχομό των πιο ψυχρών ημερών, το άναμμα του τζακιού επιστρέφει σε πολλά πορτογαλικά σπίτια.

Ο ήχος από το τσούξιμο του ξύλου και η ζεστασιά που απλώνεται στον χώρο παραμένουν για πολλούς μια σταθερή τελετουργία, συνδεδεμένη με την άνεση και τις διαγενεακές συνήθειες του χειμώνα. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη πτυχή που συχνά μένει στην αφάνεια.

Η συντήρηση πριν από την πρώτη φωτιά

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ekonomista, ο καθαρισμός της καμινάδας είναι το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα. Η συσσώρευση κρεόζωτου –μιας ιδιαίτερα εύφλεκτης ουσίας που προκύπτει από την καύση ξύλου– αυξάνεται με τη συχνή χρήση του τζακιού. Η απουσία ετήσιου καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές που ξεκινούν αθόρυβα στο εσωτερικό της καμινάδας και γίνονται αντιληπτές μόνο όταν έχουν λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Πέρα από την καμινάδα, απαιτείται έλεγχος στη δομή του τζακιού. Ακόμη και μικρές ρωγμές στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοίχους επηρεάζουν την απόδοση και επιτρέπουν τη διαρροή καπνού. Το τάμπερ πρέπει να ανοίγει και να κλείνει χωρίς δυσκολία, ενώ η προστατευτική σχάρα πρέπει να είναι σταθερή και άθικτη για να αποτρέπει την έξοδο σπινθήρων προς το εσωτερικό του δωματίου.

Η επιλογή ξύλου καθορίζει την απόδοση

Ο τρόπος επιλογής και αποθήκευσης του ξύλου επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της φωτιάς. Το ξύλο πρέπει να είναι ξερό, ιδανικά με ξήρανση τουλάχιστον έξι μηνών ή και ενός έτους. Είδη όπως η βελανιδιά, η οξιά ή η φτελιά προσφέρουν πιο αργή και σταθερή καύση, εξασφαλίζοντας παρατεταμένη θερμότητα. Αντίθετα, το υγρό ξύλο παράγει περισσότερο καπνό, λιγότερη ζέστη και επιταχύνει τη δημιουργία επικαθίσεων στην καμινάδα.

Τα ρητινώδη ξύλα, όπως το πεύκο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιστασιακά, όμως δεν ενδείκνυνται για συχνή χρήση λόγω της απελευθέρωσης ρητίνης. Η αποθήκευση του ξύλου σε στεγασμένο και καλά αεριζόμενο σημείο αποτελεί βασική προϋπόθεση για αποτελεσματική καύση όλη τη σεζόν.

Πώς μεγιστοποιείται η θερμότητα στο σπίτι

Πριν ανάψει η φωτιά, το τάμπερ πρέπει να ανοίγει πλήρως, ώστε να δημιουργείται επαρκές ρεύμα αέρα. Η αρχική βάση της φωτιάς χρειάζεται λεπτό προσάναμμα και μικρά ξύλα για την καλύτερη κυκλοφορία αέρα. Αφού σχηματιστεί η κύρια φλόγα, το τάμπερ μπορεί να ρυθμιστεί, χωρίς όμως να κλείνει εντελώς όσο υπάρχουν φλόγες ή αναμμένα κάρβουνα.

Συσκευές όπως οι θερμοθαλάμοι ή οι μεταλλικές πλάκες στο εσωτερικό του τζακιού ανακλούν τη θερμότητα πίσω στον χώρο, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση. Νεότερα μοντέλα περιλαμβάνουν και ενσωματωμένους ανεμιστήρες για πιο ομοιόμορφη κατανομή ζεστού αέρα.

Η ασφάλεια στην καθημερινότητα

Η βασικότερη οδηγία είναι η αποφυγή της χωρίς επιτήρηση φωτιάς. Πριν από τον ύπνο ή πριν την αποχώρηση από το σπίτι, πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι τα κάρβουνα έχουν σβήσει πλήρως. Ένας κατάλληλος πυροσβεστήρας και ένας λειτουργικός ανιχνευτής καπνού πρέπει να βρίσκονται πάντα σε προσβάσιμο σημείο, με τακτικό έλεγχο στις μπαταρίες.

Οι στάχτες πρέπει να απομακρύνονται με προσοχή και να τοποθετούνται σε μεταλλικό δοχείο μέχρι να κρυώσουν εντελώς. Το ενδιαφέρον είναι πως, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι κρύες στάχτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον κήπο λόγω της περιεκτικότητάς τους σε κάλιο. Η απομάκρυνση εύφλεκτων αντικειμένων σε ακτίνα ενός μέτρου γύρω από το τζάκι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Πότε απαιτείται ειδικός

Καπνός που μπαίνει στο σπίτι ακόμη και όταν το τζάκι δεν λειτουργεί ή υγρασία κοντά στην καμινάδα αποτελούν σημάδια που απαιτούν επαγγελματικό έλεγχο. Η απουσία καθαρισμού για διάστημα άνω του έτους ή η συχνή χρήση του τζακιού καθιστούν επίσης απαραίτητη την τεχνική επιθεώρηση.

Όπως επισημαίνει το Ekonomista, η κατοχή τζακιού δεν περιορίζεται απλώς στο άναμμα ξύλων τις κρύες ημέρες. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί συντήρηση, επιτήρηση και διαρκή φροντίδα. Η σωστή μόνωση πορτών και παραθύρων βοηθά στη διατήρηση της θερμότητας, ειδικά τη νύχτα, αποτρέποντας άσκοπες ενεργειακές απώλειες.