Σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Δεκεμβρίου.

  • 749 - Εκοιμήθη ο μέγας πατήρ της Εκκλησίας, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
  • 1791 - Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Observer, της πρώτης κυριακάτικης εφημερίδας στον κόσμο.
  • 1881 - Εκδίδεται το πρώτο φύλλο των Los Angeles Times.
  • 1918 - Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Γούντροου Ουίλσον αναχωρεί για τις Βερσαλλίες, για να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των Η.Π.Α. που ταξιδεύει στην Ευρώπη.
