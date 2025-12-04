Σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Δεκεμβρίου.
- 749 - Εκοιμήθη ο μέγας πατήρ της Εκκλησίας, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
- 1791 - Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Observer, της πρώτης κυριακάτικης εφημερίδας στον κόσμο.
- 1881 - Εκδίδεται το πρώτο φύλλο των Los Angeles Times.
- 1918 - Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Γούντροου Ουίλσον αναχωρεί για τις Βερσαλλίες, για να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των Η.Π.Α. που ταξιδεύει στην Ευρώπη.
