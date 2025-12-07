Η συσκευή που «καίει» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο λογαριασμός του ρεύματος μπορεί να εκτοξευτεί για διάφορους λόγους, και μία από τις βασικότερες αιτίες είναι η χρήση ενεργοβόρων συσκευών στο σπίτι.

Αν και φαίνεται σαν μία μικρή κατανάλωση, το στεγνωτήριο έχει μία εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απαιτούμενη ενέργεια, ξεπερνώντας ακόμη και παραδοσιακές συσκευές όπως ο φούρνος ή τα κλιματιστικά.

Το στεγνωτήριο, που λειτουργεί θερμαίνοντας και απομακρύνοντας την υγρασία από τα ρούχα, μπορεί να καταναλώνει έως και 2 κιλοβατώρες (kWh) σε έναν πλήρη κύκλο στεγνώματος 8 κιλών ρούχων. Αν και η τιμή του ρεύματος είναι περίπου 0,18 ευρώ/kWh, το κόστος ανά κύκλο φτάνει περίπου τα 0,36 ευρώ. Αν όμως το στεγνωτήριο χρησιμοποιείται αρκετές φορές την εβδομάδα, ιδιαίτερα το χειμώνα, το ποσό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Γιατί το στεγνωτήριο είναι τόσο ενεργοβόρο

Η λειτουργία του στεγνωτηρίου δεν περιορίζεται μόνο στην κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο, αλλά και στην διάρκεια της διαδικασίας και τη χρήση υψηλών θερμοκρασιών. Ο συνδυασμός θερμότητας, συνεχούς περιστροφής και απομάκρυνσης υγρασίας κάνει τη διαδικασία εξαιρετικά ενεργοβόρα. Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας και την παρουσία μοντέλων με αντλία θερμότητας, η κατανάλωση ενέργειας παραμένει υψηλή σε σύγκριση με άλλες οικιακές συσκευές.

Εναλλακτικές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Αν θέλουμε να μειώσουμε την κατανάλωση ρεύματος, υπάρχουν πιο οικονομικές λύσεις: