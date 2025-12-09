Σαν σήμερα 9 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής to 1957

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 9 Δεκεμβρίου.

  • 1963 - Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποχωρεί από την ηγεσία της Ε.Ρ.Ε. και κάτω από συνθήκες απόλυτης μυστικότητας αναχωρεί για το Παρίσι. Διάδοχό του ορίζει τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, ο οποίος εκλέγεται παμψηφεί αρχηγός της Ε.Ρ.Ε. την επομένη.
  • 1968 - Επτά νεκροί και 21 τραυματίες από έκρηξη σε στοά των λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου. Η έκρηξη οφείλεται σε λάθος του υπευθύνου για το χειρισμό εκρηκτικών.
  • 1979 - Πιστοποιείται η εξάλειψη του ιού της ευλογιάς, καθιστώντας την ευλογιά την πρώτη ανθρώπινη νόσο που οδηγήθηκε στην εξαφάνιση.
