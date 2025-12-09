Μόσχα: Γυναίκα γέννησε τρίδυμα κορίτσια από δύο διαφορετικά ωάρια!

Μια γυναίκα από τη Μόσχα είχε έναν ασυνήθιστο... τοκετό, αφού γέννησε τρίδυμα κορίτσια από δύο διαφορετικά ωάρια!

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο νοσοκομείο Savelieva και όπως δήλωσαν οι γιατροί «ήταν ένα αξιοσημείωτο συμβάν».

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Moskovskij Komsomolets, το οποίο επικαλείται το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας, ο ασυνήθιστος αυτός τοκετός έγινε καθώς, αρχικά γονιμοποιήθηκαν δύο ωάρια, αλλά το ένα από αυτά διαχωρίστηκε, με αποτέλεσμα να γεννηθούν δύο δίδυμα κορίτσια από το ένα ωάριο και η αδερφή τους από το άλλο.

Και τα τρία κορίτσια γεννήθηκαν υγιέστατα.