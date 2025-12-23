Σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Δεκεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Δεκεμβρίου.

  • 1893 - Παρουσιάζεται για πρώτη φορά η όπερα Χάνσελ και Γκρέτελ του Ένγκελμπερτ Χούμπερντινκ.
  • 1913 - Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Γούντροου Ουίλσον υπογράφει νόμο με τον οποίο ιδρύεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).
  • 1948 - Επτά Ιάπωνες στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου εκτελούνται στο Τόκιο από τις συμμαχικές αρχές κατοχής.
  • 1970 - Ο Βόρειος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης φτάνει σε ύψος τα 417 μέτρα και γίνεται το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.
  • 1972 - Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά την πρωτεύουσα της Νικαράγουας Μανάγουα σκοτώνοντας περίπου 20.000 κατοίκους.
  • 1975 - Η 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα Ρίτσαρντ Γουέλς.
  • 1990 - Σε δημοψήφισμα στη Σλοβενία, το 88,5% του συνολικού εκλογικού σώματος της Σλοβενίας ψηφίζει υπέρ της ανεξαρτησίας από τη Γιουγκοσλαβία.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΥΓΕΙΑ

Τα έξι «σιωπηλά» σημάδια της κατάθλιψης που προμηνύουν άνοια

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί οι έλεγχοι με τις «έξυπνες κάμερες»: Πότε θα λάβουν τα «ραβασάκια» οι παραβάτες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθεί η αγορά σήμερα και την παραμονή των Χριστουγέννων – Το ωράριο καταστημάτων, σούπερ μάρκετ, εμπορικών κέντρων

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων - «Κάποιοι φωνάζουν γιατί τελείωσε το πάρτι» λέει το Μαξίμου

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Στη γωνία η Τουρκία - Η νέα πραγματικότητα στα ενεργειακά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα σχεδιάζουν οι αγρότες – Διευκολύνσεις από σήμερα στους ταξιδιώτες – Ζητήματα ασφαλείας θέτει η ΕΛ.ΑΣ.

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινούν σταδιακά οι χιονοπτώσεις στα ορεινά – Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε λειτουργία από σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ

04:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το πρωί της Πέμπτης το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα θέματα που θα συζητηθούν

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

03:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ήταν «έξυπνο» ο Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία – «Κοιτάξτε τα εσωτερικά των ΗΠΑ» απάντησε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Για λίγο ακόμα οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

02:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Trump-class»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη νέα κλάση υπερπολεμικών πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

01:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή έξω από μπαρ η λαμπερή ιππέας που έβαλε εκτελεστή για τον σύζυγό της έναντι 2 εκατ. δολαρίων

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αεροσκάφος Boeing 737 «χαμένο» για 13 χρόνια εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «1474017» στο Netflix – Οι μυστικοί κωδικοί της πλατφόρμας

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί οι έλεγχοι με τις «έξυπνες κάμερες»: Πότε θα λάβουν τα «ραβασάκια» οι παραβάτες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι, θα τον βάλω στο χώμα», λέει η γιαγιά του νεκρού βρέφους για τον πατέρα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Στη γωνία η Τουρκία - Η νέα πραγματικότητα στα ενεργειακά

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

18:32LIFESTYLE

«Μια νύχτα μόνο» - «Η Γη της ελιάς»: Φινάλε για τις δύο σειρές του MEGA

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού - Δεν υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ