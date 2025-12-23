Σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Δεκεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Δεκεμβρίου.
- 1893 - Παρουσιάζεται για πρώτη φορά η όπερα Χάνσελ και Γκρέτελ του Ένγκελμπερτ Χούμπερντινκ.
- 1913 - Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Γούντροου Ουίλσον υπογράφει νόμο με τον οποίο ιδρύεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).
- 1948 - Επτά Ιάπωνες στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου εκτελούνται στο Τόκιο από τις συμμαχικές αρχές κατοχής.
- 1970 - Ο Βόρειος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης φτάνει σε ύψος τα 417 μέτρα και γίνεται το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.
- 1972 - Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά την πρωτεύουσα της Νικαράγουας Μανάγουα σκοτώνοντας περίπου 20.000 κατοίκους.
- 1975 - Η 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα Ρίτσαρντ Γουέλς.
- 1990 - Σε δημοψήφισμα στη Σλοβενία, το 88,5% του συνολικού εκλογικού σώματος της Σλοβενίας ψηφίζει υπέρ της ανεξαρτησίας από τη Γιουγκοσλαβία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 23 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου
01:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)
21:02 ∙ MEETING POINT
Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς
14:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες
18:32 ∙ LIFESTYLE