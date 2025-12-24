Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Δεκεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Δεκεμβρίου.
- 563 - Εγκαινιάζεται για δεύτερη φορά ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μετά τις ζημιές που είχε υποστεί από σεισμό.
- 1818 - Ακούγεται για πρώτη φορά η Άγια Νύχτα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Όμπερντορφ της Αυστρίας.
- 1906 - Ραδιόφωνο: Ο Ρέτζιναλντ Φέσεντεν μεταδίδει την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή. Η εκπομπή περιλαμβάνει μία ανάγνωση ποίησης, ένα σόλο βιολί και μία ομιλία.
- 1913 - Στο Μίσιγκαν, 73 άτομα (συμπεριλαμβανομένων 59 παιδιών) σκοτώνονται σε χριστουγεννιάτικο πάρτι όταν κάποιος φώναξε λανθασμένα «Φωτιά!».
- 1914 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η «Ανακωχή των Χριστουγέννων».
- 1960 - Ο Μίκης Θεοδωράκης ολοκληρώνει τη μελοποίηση του Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη.
- 1968 - Πρόγραμμα Απόλλων: Το πλήρωμα του Απόλλων 8 γίνεται το πρώτο που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Εκτέλεσε δέκα σεληνιακές τροχιές και μετέδωσε ζωντανές τηλεοπτικές εικόνες.
- 2023 – Πεθαίνει ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, Βασίλης Καρράς. Υπήρξε ένας από τούς δημοφιλέστερους ερμηνευτές των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου
00:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: Με ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο S&P 500
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος με κοκαΐνη, κάνναβη και όπλο
23:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη: Ποιος ήταν ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ
17:42 ∙ WHAT THE FACT
Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών
23:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ