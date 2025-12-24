Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Δεκεμβρίου

Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Δεκεμβρίου.

  • 563 - Εγκαινιάζεται για δεύτερη φορά ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μετά τις ζημιές που είχε υποστεί από σεισμό.
  • 1818 - Ακούγεται για πρώτη φορά η Άγια Νύχτα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Όμπερντορφ της Αυστρίας.
  • 1906 - Ραδιόφωνο: Ο Ρέτζιναλντ Φέσεντεν μεταδίδει την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή. Η εκπομπή περιλαμβάνει μία ανάγνωση ποίησης, ένα σόλο βιολί και μία ομιλία.
  • 1913 - Στο Μίσιγκαν, 73 άτομα (συμπεριλαμβανομένων 59 παιδιών) σκοτώνονται σε χριστουγεννιάτικο πάρτι όταν κάποιος φώναξε λανθασμένα «Φωτιά!».
  • 1914 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η «Ανακωχή των Χριστουγέννων».
  • 1960 - Ο Μίκης Θεοδωράκης ολοκληρώνει τη μελοποίηση του Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη.
  • 1968 - Πρόγραμμα Απόλλων: Το πλήρωμα του Απόλλων 8 γίνεται το πρώτο που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Εκτέλεσε δέκα σεληνιακές τροχιές και μετέδωσε ζωντανές τηλεοπτικές εικόνες.
  • 2023Πεθαίνει ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, Βασίλης Καρράς. Υπήρξε ένας από τούς δημοφιλέστερους ερμηνευτές των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

