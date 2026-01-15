Άνδρας προσπάθησε να πουλήσει το νεφρό του στο eBay και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5.000.000$

Μια από τις πιο παράξενες ιστορίες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του eBay έρχεται από το 1999, όταν ένας άνδρας από τη Φλόριντα αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία κάτι πολύ περισσότερο από μεταχειρισμένα ρούχα ή παλιά DVD: ένα ανθρώπινο όργανο.

Χρήστης με το ψευδώνυμο «hchero» ανάρτησε αγγελία στην πλατφόρμα, ισχυριζόμενος ότι πουλά ένα απολύτως λειτουργικό ανθρώπινο όργανο. Αρχικά αναφέρθηκε ως νεφρό, ωστόσο σε μεταγενέστερα δημοσιεύματα έγινε λόγος ακόμη και για συκώτι.

Στην περιγραφή της αγγελίας αναγραφόταν, μεταξύ άλλων: «Πλήρως λειτουργικό όργανο προς πώληση. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταμόσχευσης και ιατρικής φροντίδας. Διατίθεται μόνο ένα, καθώς χρειάζομαι το άλλο για να ζήσω. Μόνο σοβαρές προσφορές».

Παρά τον ακραίο χαρακτήρα της αγγελίας, το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Οι προσφορές άρχισαν να ανεβαίνουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, φτάνοντας τελικά το αστρονομικό ποσό των 5,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το eBay επενέβη και αφαίρεσε άμεσα την αγγελία, επικαλούμενο παραβίαση των όρων χρήσης της πλατφόρμας, οι οποίοι απαγορεύουν ρητά την πώληση ανθρώπινων οργάνων και μελών του σώματος.

Δεν πρόκειται μόνο για παραβίαση πολιτικής μιας ιστοσελίδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η αγοραπωλησία ανθρώπινων οργάνων και ιστών είναι παράνομη και επισύρει βαριές ποινές, όπως φυλάκιση και υψηλά χρηματικά πρόστιμα.

Το περιστατικό επανήλθε στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια μέσω social media, με χρήστες να σχολιάζουν με έκπληξη αλλά και χιούμορ.

Χρήστης στο Reddit έγραψε: «Σήμερα έμαθα ότι το 1999 ένας άνδρας από τη Φλόριντα δημοπράτησε το νεφρό του στο eBay. Έγραφε ότι μπορείς να διαλέξεις ποιο νεφρό θέλεις, ότι πληρώνεις όλα τα ιατρικά έξοδα και πως φυσικά πωλείται μόνο ένα γιατί το άλλο το χρειάζεται για να ζήσει. Οι προσφορές έφτασαν τα 5,7 εκατομμύρια πριν το eBay το κατεβάσει».

Άλλος σχολίασε: «Αν μου έδιναν 5 εκατομμύρια, θα έβγαζα μόνος μου το νεφρό με κουτάλι».

Δεν έλειψαν και τα σαρκαστικά σχόλια, με κάποιον να γράφει: «Ναι, αλλά τα ράμματα στο νοσοκομείο θα σου κοστίσουν περίπου 5 εκατομμύρια».

Τέλος, ένας ακόμη χρήστης θυμήθηκε παρόμοιο περιστατικό: «Φίλος μου στο κολέγιο προσπάθησε να πουλήσει την ψυχή ενός άλλου φίλου στο eBay. Το eBay απάντησε ότι αν η ψυχή δεν υπάρχει, δεν μπορεί να πουληθεί και αν υπάρχει, τότε εμπίπτει στην κατηγορία “μέρη σώματος” και πάλι απαγορεύεται. Αυτό έγινε το 2000, στην Πενσιλβάνια».

Μια ιστορία που αποδεικνύει πως, ακόμη και στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου, τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας –και παραλογισμού– δοκιμάζονταν καθημερινά.