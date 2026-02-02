Σαν σήμερα 2 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Φεβρουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Φεβρουαρίου.
- 1653 - Το Νέο Άμστερνταμ (μετέπειτα Νέα Υόρκη) ενσωματώνεται ως πόλη.
- 1709 - Ο Αλεξάντερ Σέλκιρκ διασώζεται από ερημονήσι, εμπνέοντας τον Ροβινσώνα Κρούσο του Ντάνιελ Ντεφόε.
- 1848 - Υπογράφεται η Συνθήκη Γουαδελούπης-Ιδάλγο, που τερματίζει τον πόλεμο ΗΠΑ–Μεξικού.
- 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τερματίζεται η μάχη του Στάλινγκραντ καθώς τα σοβιετικά στρατεύματα αποδέχονται την παράδοση των 91.000 εναπομείναντων ανδρών των δυνάμεων του Άξονα.
- 2021 - Ο στρατός της Μιανμάρ εγκαθιστά στρατιωτική χούντα μετά το πραξικόπημα.
