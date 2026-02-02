Σαν σήμερα 2 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Φεβρουαρίου

Σαν σήμερα 2 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Φεβρουαρίου.

  • 1653 - Το Νέο Άμστερνταμ (μετέπειτα Νέα Υόρκη) ενσωματώνεται ως πόλη.
  • 1709 - Ο Αλεξάντερ Σέλκιρκ διασώζεται από ερημονήσι, εμπνέοντας τον Ροβινσώνα Κρούσο του Ντάνιελ Ντεφόε.
  • 1848 - Υπογράφεται η Συνθήκη Γουαδελούπης-Ιδάλγο, που τερματίζει τον πόλεμο ΗΠΑ–Μεξικού.
  • 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τερματίζεται η μάχη του Στάλινγκραντ καθώς τα σοβιετικά στρατεύματα αποδέχονται την παράδοση των 91.000 εναπομείναντων ανδρών των δυνάμεων του Άξονα.
  • 2021 - Ο στρατός της Μιανμάρ εγκαθιστά στρατιωτική χούντα μετά το πραξικόπημα.
Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» – Υποβαθμίστηκε η κακοκαιρία – Οι περιοχές που πλήξει

Τραμπ: To Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια

