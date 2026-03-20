Σαν σήμερα 20 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 20 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 20 Μαρτίου.
- 1834 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας παραπέμπονται σε δίκη, κατηγορούμενοι για συνωμοσία και εσχάτη προδοσία εναντίον της αντιβασιλείας του Όθωνα.
- 1916 - Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει την πλήρη διατύπωση της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας.
- 1969 - Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο παντρεύονται στο Γιβραλτάρ και ξεκινούν τη διαμαρτυρία «Bed-In για την Ειρήνη» από το ξενοδοχείο τους στο Άμστερνταμ.
- 1991 - Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
- 2003 - Ξεκινά ο βομβαρδισμός της Βαγδάτης από τις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη της εισβολής στο Ιράκ.
