Σαν σήμερα 22 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 22 Μαρτίου.
- 1622 - Η Σφαγή του Τζέιμσταουν: Ινδιάνοι σκοτώνουν στο Τζέιμσταουν της Βιρτζίνια 347 Άγγλους αποίκους, το ένα τρίτο του πληθυσμού της αποικίας.
- 1821 - Ξεκινά η πολιορκία του κάστρου της Πάτρας από τους Έλληνες επαναστάτες. Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός κατασκευάζει ξύλινο σταυρό, τον οποίο τοποθετεί στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Στο σταυρό αυτό ορκίζονται οι επαναστάτες και ευλογεί το λάβαρο του Ανδρέα Λόντου.
- 1821 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2.000 άνδρες καταλαμβάνει τους λόφους της Καλαμάτας προς τη Σπάρτη. Ο Παπαφλέσσας με τον Αναγνωσταρά και τον Σταματελόπουλο «πιάνουν» την άλλη πλευρά. Η πόλη βρίσκεται σε ελληνικό κλοιό.
- 1945 - Ιδρύεται στο Κάιρο ο Αραβικός Σύνδεσμος από επτά αραβικές χώρες, με την ενθάρρυνση του Βασιλιά της Αιγύπτου, Φαρούκ.
- 2016 - Το κέντρο των Βρυξελλών συγκλονίζεται από τρομοκρατική ενέργεια με δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και ακόμη μία στo μετρό της πόλης. Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.
- 2017 - Τρομοκρατική επίθεση με 4 νεκρούς έξω από το κοινοβούλιο στο Λονδίνο. Ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές και είχε ασπαστεί το Ισλάμ.
- 2020 - Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πανελλαδικώς κοινωνική αποστασιοποίηση (lockdown) στα πλαίσια της προστασίας των πολιτών από την πανδημία του COVID-19.
