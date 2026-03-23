Νορβηγία: Λύθηκε το μυστήριο με τα βαρέλια κάτω από τους δρόμους - Τι έκρυβαν

Στο Σκιέν της Νορβηγίας, μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη έφερε στο φως τρία καλοδιατηρημένα δρύινα βαρέλια του 17ου αιώνα, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τις πρώιμες βιομηχανικές μεθόδους της πόλης. Τα ευρήματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης της οδού Τόργκατα, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής.

Τα τρία βαρέλια, σχεδόν ανέπαφα και γεμάτα ασβέστη, είχαν θαφτεί για να περιορίσουν τη χημική δραστικότητα του περιεχομένου τους και να προστατευτούν από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Η χρήση ασβέστη φαίνεται πως ήταν κεντρική τόσο στην κατασκευή όσο και στην ανακατασκευή της πόλης, υποδεικνύοντας μια τεχνική επαναχρησιμοποίησης υλικών που αποτυπώνει τη συνεχή εξέλιξη του αστικού ιστού.

Κατά τις ανασκαφές εντοπίστηκαν στρώματα που χρονολογούνται έως και τον 9ο αιώνα, ενώ η παρουσία ενός ξύλινου κόπανου στην περιοχή υποδηλώνει ότι ο χώρος λειτουργούσε όχι μόνο ως εργοτάξιο αλλά και ως χώρος επεξεργασίας υλικών. Αυτά τα στοιχεία φωτίζουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι εργάτες οικοδομών στο Σκιέν.

Η ανασκαφή στην Τόργκατα αποτελεί την πρώτη μεγάλη αρχαιολογική έρευνα στην πόλη από τη δεκαετία του 1970. Η ανακοίνωση της ανακάλυψης προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στους κατοίκους, οι οποίοι επισκέπτονται τον χώρο για να δουν από κοντά τα ευρήματα που αποκαλύπτουν τα θεμέλια της πόλης. Η επικεφαλής της έρευνας, Κριστίνε Όντεμπι Χάουγκαν, τόνισε τη μοναδικότητα της συλλογής και τη σημασία της για την κατανόηση της τεχνικής δραστηριότητας της εποχής.

Οι αναλυτικές μελέτες έδειξαν πως η ταφή των βαρελιών εμπόδιζε την κατάψυξη του περιεχομένου και διατηρούσε τη χημική του σύσταση πριν την ανάμειξή του με άλλα υλικά. Ο ασβέστης, εκτός από συνδετικό υλικό στην τοιχοποιία, συνέβαλε σημαντικά στη διατήρηση του ξύλου, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των μεθόδων αποθήκευσης του 17ου αιώνα.