Μυστηριώδεις κατασκευές σαν πυραμίδες στην Ανταρκτική πυροδοτούν θεωρίες για αρχαίους πολιτισμούς

Ένας παράξενος σχηματισμός στην Ανταρκτική, που φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο, έχει πυροδοτήσει θεωρίες για έναν χαμένο παγκόσμιο πολιτισμό.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Τζέι Άντερσον εντόπισε τις καλυμμένες με πάγο δομές στο Google Earth, παρουσιάζοντας τρεις κορυφές της Ανταρκτικής με απότομες γωνίες δίπλα σε δορυφορικές εικόνες των πυραμίδων της Γκίζας στην Αίγυπτο, για να τονίσει την προφανή ευθυγράμμισή τους.

Οι εντυπωσιακές ομοιότητες έχουν πυροδοτήσει θύελλα σχολίων στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να αναρωτιούνται αν ο σχηματισμός είναι ανθρωπογενής ή φυσικός.

Ωστόσο, άλλοι υποθέτουν ότι οι σχηματισμοί στην Ανταρκτική δημιουργήθηκαν από φυσική διάβρωση.

Οι γεωλόγοι αναφέρουν ότι το πυραμιδικό σχήμα του βουνού πιθανότατα διαμορφώθηκε σε διάστημα εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών μέσω της διάβρωσης από την εναλλαγή ψύξης-απόψυξης, μια διαδικασία κατά την οποία το νερό διεισδύει σε ρωγμές, παγώνει, διαστέλλεται και τελικά αποσπά μεγάλα κομμάτια βράχου.

Ο κεντρικός σχηματισμός υψώνεται περίπου 1.370 μέτρα, με τέσσερις απότομες πλευρές, και φαίνεται να πλαισιώνεται από κάθε πλευρά από δύο μικρότερες κορυφές που μοιάζουν με πυραμίδες και προεξέχουν από το χιόνι.

Το οροπέδιο της Γκίζας περιλαμβάνει τρεις κύριες πυραμίδες, διατεταγμένες σε διαγώνιο σχηματισμό, μια διάταξη που, σύμφωνα με ορισμένους, μοιάζει με τα αστέρια της Ζώνης του Ωρίωνα, αν και η ιδέα αυτή αποτελεί αντικείμενο ευρείας συζήτησης.

Παρατηρητές έχουν επίσης σημειώσει ότι το μοτίβο αντικατοπτρίζει την ευθυγράμμιση των τριών κορυφών της Ανταρκτικής.

Ωστόσο, ο Έρικ Ρινγκό, καθηγητής επιστήμης του γήινου συστήματος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ίρβαϊν και ανώτερος ερευνητής στη NASA, είχε δηλώσει προηγουμένως στο Live Science ότι οι σχηματισμοί στην Ανταρκτική είναι «απλώς ένα βουνό που μοιάζει με πυραμίδα».

Το πυραμιδωτό βουνό στην Ανταρκτική, το οποίο δεν έχει επίσημο όνομα, προσέλκυσε την προσοχή του διαδικτύου το 2016, πυροδοτώντας ισχυρισμούς ότι ήταν μια εξωγήινη βάση κρυμμένη στην χιονισμένη οροσειρά.