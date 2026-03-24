Η σκορδαλιά αλλιώς: Η συνταγή για τη gourmet εκδοχή του παραδοσιακού ελληνικού dip

Είναι το αγαγπημένο παραδοσιαό έδεσμα που δεν λείπει από κανένα ελληνικό τραπέζι την 25η Μαρτίου και το καλύτερο συνοδευτικό για τον μπακαλιάρο. Ο λόγος για την σκορδαλιά, την οποία συναντάμε σε πολλές εκδοχές, είτε με βάση την πατάτα είτε με βάση το ψωμί.

Η gourmet εκδοχή της σκορδαλιάς

Η συνταγή που ακολουθεί είναι μία gourmet εκδοχή του αγαπημένου dip που ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα αλλά προσφέρει ένα μοναδικό γευστικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά.

Υλικά:

½ φλιτζάνι νερό (χωρισμένο σε δύο δόσεις)

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο σκόρδο

1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη

2 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος (πλήρης)

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο μαϊντανό,

ψιλοκομμένο αλάτι & πιπέρι, κατά προτίμηση

2 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ (νισεστέ)

Βήματα

Συγκέντρωσε όλα τα υλικά σου. Σε ένα κατσαρολάκι, ζέστανε 1/4 φλιτζανιού νερό σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει βράση.

Πρόσθεσε το ψιλοκομμένο σκόρδο και το σκόρδο σε σκόνη και άφησέ τα να βράσουν μέχρι να εξατμιστεί σχεδόν όλο το νερό (περίπου 5 λεπτά), ώστε να βγάλουν όλο το άρωμά τους.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος και τον μαϊντανό και ανακάτεψε. Αλατοπιπέρωσε κατά προτίμηση.

Σε ένα ποτήρι, ανακάτεψε το κορν φλάουρ με το υπόλοιπο 1/4 φλιτζανιού νερό μέχρι να διαλυθεί καλά. Ρίξε το μείγμα στην κατσαρόλα και ανακάτευε συνεχώς.

Μαγείρεψε για περίπου 3 λεπτά, μέχρι η σάλτσα να δέσει και να γίνει κρεμώδης.

Σέρβιρε ζεστή και απόλαυσέ τη

Διαβάστε επίσης