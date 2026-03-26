Απόκοσμο σκηνικό στο Τελ Αβίβ: «Κακός Οιωνός» τα χιλιάδες κοράκια στον ουρανό, χαμός στο διαδίκτυο

Ένα σμήνος κορακιών πάνω από το Τελ Αβίβ την Τρίτη, «πάγωσε» το διαδίκτυο, πυροδοτώντας μία σειρά συζητήσεων με τους χρήστες του διαδικτύου να τη συνδέουν γρήγορα με προφητείες για την Ημέρα της Κρίσης, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Χιλιάδες πουλιά κατέλαβαν τον ορίζοντα της πόλης, κάνοντας κύκλους γύρω από κτήρια με τα βίντεο στο διαδίκτυο να γίνονται viral.

Your eyes are not deceiving you! This is real footage showing thousands of crows circling across and leaving Tel Aviv.



Historically, crows symbolize death and war, which is pretty on the mark for Israel. pic.twitter.com/sc2FG1UVvK — Power to the People ☭? (@ProudSocialist) March 25, 2026

Άλλοι έγραψαν ότι η απόκοσμη σκηνή ήταν ένα σημάδι επικείμενης καταστροφής. Η εικόνα δεν ήταν συνηθισμένη, καθώς τα κοράκια εμφανίστηκαν να σχηματίζουν μαύρα σύννεφα, αφήνοντας εμβρόντητους τους κατοίκους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι αποκάλεσαν την απόκοσμη σκηνή «προάγγελο της καταστροφής», όπως έγραψε ένας χρήστης στο X, «συχνά ακολουθείται από ολοκληρωτική καταστροφή».

Άλλοι τη συνέδεσαν με βιβλική προφητεία και ανέφεραν ένα εδάφιο από το Βιβλίο της Αποκάλυψης 19:17 της Βίβλου. Ισχυρίστηκαν ότι περιγράφει «έναν άγγελο που στέκεται στον ήλιο, φωνάζοντας σε πουλιά που πετούν στον αέρα για να συγκεντρωθούν για το μεγάλο δείπνο του Θεού».

A massive flight of crows over Tel Aviv, and many settlers are calling it an omen



In Talmudic interpretations, the sound of a raven (crow) is considered a bad omen, and its image is associated with a negative connotation due to its "impure attribute." pic.twitter.com/niBs47gqtM — World in Conflict (@worldnconflicts) March 25, 2026

Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί σημείωσαν ότι δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο, καθώς ο ορίζοντας πάνω από το Τελ Αβίβ αποτελεί μέρος των «πιο πολυσύχναστων διαδρομών μετανάστευσης πουλιών στον κόσμο».

Είπαν ότι τα κοράκια βρίσκονταν απλώς στη μέση μιας συνηθισμένης εποχιακής μετανάστευσης. Κατά τη διάρκεια της εαρινής μετανάστευσης, σχεδόν 500 εκατομμύρια πουλιά περνούν από το Ισραήλ και τα κοράκια συχνά συρρέουν σε αστικές περιοχές για την περίοδο ωοτοκίας. Το Ισραήλ βλέπει συχνά μετακινήσεις κορακιών και χιλιάδες από αυτά παρατηρούνται να εγκαταλείπουν αστικές περιοχές όπως το Τελ Αβίβ γύρω στον Μάρτιο, κυρίως λόγω εποχιακών αλλαγών στη συμπεριφορά, περιβαλλοντικών παραγόντων ή διαταραχών, ανέφερε η Daily Mail.

Το διαδίκτυο επιμένει ότι είναι κακός οιωνός

Παρά τη λογική αιτιολόγηση πίσω από το συμβάν, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εξακολουθεί να είναι ένα δυσοίωνο σημάδι, ειδικά λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Το λαμβάνουν ακόμα σοβαρά υπόψη στην Αγγλία, και οι Ρωμαίοι σταματούσαν ολόκληρους πολέμους για αυτό το σημάδι», έγραψε ένας χρήστης.

Σύμφωνα με αρχαία κείμενα, οι Ρωμαίοι παρακολουθούσαν τα μοτίβα πτήσης και τα κελαηδήματα των πουλιών και τα ερμήνευαν ως μηνύματα από τους θεούς που θα μπορούσαν να αποφασίσουν την έκβαση ενός πολέμου.