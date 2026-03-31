Έως τα τέλη του αιώνα ενδέχεται να μας χτυπήσουν 5 αστεροειδείς μεγέθους κτιρίου - Πώς θα αμυνθούμε;

Snapshot Μέχρι τα τέλη του αιώνα αναμένεται να συγκρουστούν με τη Γη περίπου πέντε αστεροειδείς μεγέθους κτιρίου, δηλαδή διαμέτρου δεκάδων μέτρων.

Αυτοί οι αστεροειδείς δεν απειλούν τον ανθρώπινο πολιτισμό, αλλά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές και διαταραχές σε διαστημικές υποδομές.

Η ανίχνευση αυτών των μικρών αστεροειδών είναι δύσκολη λόγω της χαμηλής ανάκλασης φωτός, με επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια να έχουν περιορισμένη ικανότητα παρακολούθησης.

Νέα τηλεσκόπια, όπως το Παρατηρητήριο Vera Rubin και τα Αστεροσκοπεία Haystack και Wallace του MIT, θα βελτιώσουν σημαντικά την ανίχνευση και παρακολούθηση αυτών των αντικειμένων.

Δεν υπάρχει ακόμα παγκόσμιο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανής σύγκρουσης αστεροειδούς με τη Γη, και οι λύσεις τύπου κινηματογραφικού «Αρμαγεδδών» δεν θεωρούνται ρεαλιστικές. Snapshot powered by AI

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα της γνώσης και της κατανόησης του μυστηρίου του διαστήματος, αλλά παράλληλα αύξησε το φόβο για έναν πιθανό «άγνωστο εχθρό» που μπορεί να απειλήσει τον πλανήτη Γη.

Αυτό αποτυπώνεται πολύ θεαματικά στην ταινία «Αρμαγεδδών», που μπορεί να είναι επιστημονική φαντασία, αλλά στη βάση είναι πολύ πραγματική.

Τι θα συμβεί αν ένας αστεροειδής χτυπήσει τον πλανήτη μας;

Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησαν να απαντήσουν ερευνητές της αμυντικής προστασίας του πλανήτη στο MIT, στο πλαίσιο της σειράς «3 Questions».

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα είναι ότι το μέγεθος οποιουδήποτε πιθανού αντικειμένου που θα συγκρουστεί με τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα είναι πολύ μικρότερο από τον γιγάντιο κομήτη μεγέθους χιλιομέτρων που σκότωσε τον χαρακτήρα του Μπρους Γουίλις.

Αυτά τα μικρότερα αντικείμενα, γνωστά ως αστεροειδείς κλίμακας δεκαμέτρων επειδή έχουν συνήθως διάμετρο δεκάδων μέτρων, δεν είναι του είδους που καταστρέφει τον πολιτισμό — αυτοί είναι συνήθως κλίμακας χιλιομέτρων και άνω. Αλλά είναι πολύ πιο συνηθισμένοι.

Οι ερευνητές του MIT πιστεύουν ότι προσκρούουν στο σύστημα Γης-Σελήνης περίπου κάθε δύο δεκαετίες, σε σύγκριση με τον έναν στα δέκα εκατομμύρια χρόνια που θα μας χτυπούσε ένας μεγαλύτερος αστεροειδής.

Αυτά τα αντικείμενα μεγέθους δεκαμέτρων είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχουν προκαλέσει σημαντικό αριθμό πυρκαγιών πάνω από πόλεις των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, αυτό που εξερράγη πάνω από το Κλίβελαντ, πριν από μερικές εβδομάδες, το οποίο ήταν αρκετά δυνατό ώστε να κλονίσει τα σπίτια στην περιοχή, είχε διάμετρο μόνο περίπου 2 μέτρα.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα αστεροειδούς αυτού του μεγέθους είναι ο 2024 YR4, ο οποίος ανακαλύφθηκε πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο και έχει διάμετρο μεταξύ 53 και 67 μέτρων – περίπου το μέγεθος ενός κτιρίου 15 ορόφων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του MIT, αυτή η κατηγορία αντικειμένων δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο, αν χτυπήσουν μια κατοικημένη περιοχή, σίγουρα θα μπορούσαν, καθώς η ισχύς τους ισοδυναμεί με 8 έως 10 μεγατόνους ΤΝΤ.

Σε κάθε περίπτωση θα ήταν καλύτερα να το γνωρίζαμε, καθώς σίγουρα θα διαταράξουν διαστημικές υποδομές - συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για το GPS και τις επικοινωνίες και να παίρναμε τα μέτρα μας.

Το πρόβλημα είναι ότι είναι πραγματικά δύσκολο να τους δούμε.

Σε αυτή την κλίμακα, αυτοί οι αστεροειδείς δεν αντανακλούν πολύ φως και τα επίγεια παρατηρητήρια δυσκολεύονται να τους εντοπίσουν.

Ορισμένα διαστημικά παρατηρητήρια, όπως το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb, τα καταφέρνουν καλύτερα. Χρησιμοποιήθηκε από ορισμένα μέλη της ομάδας του MIT για να παρακολουθήσουν τον 2024 YR4 και πρόσφατα να αποκλείσουν οριστικά μια πρόσκρουση στη Σελήνη το 2032.

#NASA's latest observations have reduced the risk of the #asteroid 2024 YR4 hitting Earth in 2032 from 3.1% to 1.5%. It is reported that the diameter of #2024YR4 ranges from 40 to 90 meters, covering an area equivalent to a standard soccer field. pic.twitter.com/OZUykMblaB — Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 20, 2025

Ωστόσο, δεδομένου ότι το JWST είναι το πιο ικανό τηλεσκόπιο βαθιού διαστήματος που διαθέτουμε, οι απαιτήσεις για το χρόνο του είναι τόσο συχνές που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς για την παρακολούθηση αστεροειδών κλίμακας δεκαμέτρων.

Ωστόσο, ένα άλλο επίγειο τηλεσκόπιο που θα τεθεί σε λειτουργία σύντομα θα πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει. Το Παρατηρητήριο Vera Rubin αναμένεται να εντοπίσει έως και 10 φορές περισσότερους αστεροειδείς κλίμακας δεκαμέτρου από όσους έχουμε εντοπίσει μέχρι τώρα. Ωστόσο, ενώ είναι εξαιρετικό στην ανίχνευση πολύ αμυδρών αντικειμένων όπως αυτοί οι μικροί αστεροειδείς, δεν είναι εξίσου καλό στην παρακολούθησή τους, γεγονός που καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί είτε το μέγεθος είτε η τροχιά του αστεροειδούς.

Για να καλύψει αυτό το κενό, η ομάδα του MIT αναπτύσσει μια σειρά από άλλα τηλεσκόπια, όπως τα Αστεροσκοπεία Haystack και Wallace του MIT, τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τους αστεροειδείς που εντοπίζει το Vera Rubin.

Αυτή η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης ανάλυση δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι παρακολουθούν πραγματικά αντικείμενα και όχι παραμορφώσεις από το τηλεσκόπιο ή άλλο θόρυβο.

Το να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε όταν εντοπίσουμε έναν αστεροειδή μεγέθους δεκαμέτρου που θα συγκρουστεί πραγματικά με τη Γη (ή τη Σελήνη) είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Ωστόσο, είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι θα συμβεί.

Οι ερευνητές του MIT αναμένουν ότι, μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι αστρονόμοι θα εντοπίσουν αρκετά μικρά αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης με το σύστημα Γης-Σελήνης κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ακόμη κανένα πλαίσιο για τις χώρες του κόσμου ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την πιθανότητα. Αλλά σίγουρα λύση δεν είναι μία αποστολή τύπου κινηματογραφικού «Αρμαγεδδών» με ήρωες αστροναύτες.