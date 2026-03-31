Έως τα τέλη του αιώνα ενδέχεται να μας χτυπήσουν 5 αστεροειδείς μεγέθους κτιρίου - Πώς θα αμυνθούμε;

Το να γνωρίζουμε ότι μας πλησιάζουν οι αστεροειδείς είναι η καλύτερη άμυνα από το να φτάσουμε σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας

Δέσποινα Σοφιανίδου

WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μέχρι τα τέλη του αιώνα αναμένεται να συγκρουστούν με τη Γη περίπου πέντε αστεροειδείς μεγέθους κτιρίου, δηλαδή διαμέτρου δεκάδων μέτρων.
  • Αυτοί οι αστεροειδείς δεν απειλούν τον ανθρώπινο πολιτισμό, αλλά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές και διαταραχές σε διαστημικές υποδομές.
  • Η ανίχνευση αυτών των μικρών αστεροειδών είναι δύσκολη λόγω της χαμηλής ανάκλασης φωτός, με επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια να έχουν περιορισμένη ικανότητα παρακολούθησης.
  • Νέα τηλεσκόπια, όπως το Παρατηρητήριο Vera Rubin και τα Αστεροσκοπεία Haystack και Wallace του MIT, θα βελτιώσουν σημαντικά την ανίχνευση και παρακολούθηση αυτών των αντικειμένων.
  • Δεν υπάρχει ακόμα παγκόσμιο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανής σύγκρουσης αστεροειδούς με τη Γη, και οι λύσεις τύπου κινηματογραφικού «Αρμαγεδδών» δεν θεωρούνται ρεαλιστικές.
Snapshot powered by AI

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα της γνώσης και της κατανόησης του μυστηρίου του διαστήματος, αλλά παράλληλα αύξησε το φόβο για έναν πιθανό «άγνωστο εχθρό» που μπορεί να απειλήσει τον πλανήτη Γη.

Αυτό αποτυπώνεται πολύ θεαματικά στην ταινία «Αρμαγεδδών», που μπορεί να είναι επιστημονική φαντασία, αλλά στη βάση είναι πολύ πραγματική.

Τι θα συμβεί αν ένας αστεροειδής χτυπήσει τον πλανήτη μας;

Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησαν να απαντήσουν ερευνητές της αμυντικής προστασίας του πλανήτη στο MIT, στο πλαίσιο της σειράς «3 Questions».

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα είναι ότι το μέγεθος οποιουδήποτε πιθανού αντικειμένου που θα συγκρουστεί με τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα είναι πολύ μικρότερο από τον γιγάντιο κομήτη μεγέθους χιλιομέτρων που σκότωσε τον χαρακτήρα του Μπρους Γουίλις.

Αυτά τα μικρότερα αντικείμενα, γνωστά ως αστεροειδείς κλίμακας δεκαμέτρων επειδή έχουν συνήθως διάμετρο δεκάδων μέτρων, δεν είναι του είδους που καταστρέφει τον πολιτισμό — αυτοί είναι συνήθως κλίμακας χιλιομέτρων και άνω. Αλλά είναι πολύ πιο συνηθισμένοι.

Οι ερευνητές του MIT πιστεύουν ότι προσκρούουν στο σύστημα Γης-Σελήνης περίπου κάθε δύο δεκαετίες, σε σύγκριση με τον έναν στα δέκα εκατομμύρια χρόνια που θα μας χτυπούσε ένας μεγαλύτερος αστεροειδής.

Αυτά τα αντικείμενα μεγέθους δεκαμέτρων είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχουν προκαλέσει σημαντικό αριθμό πυρκαγιών πάνω από πόλεις των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, αυτό που εξερράγη πάνω από το Κλίβελαντ, πριν από μερικές εβδομάδες, το οποίο ήταν αρκετά δυνατό ώστε να κλονίσει τα σπίτια στην περιοχή, είχε διάμετρο μόνο περίπου 2 μέτρα.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα αστεροειδούς αυτού του μεγέθους είναι ο 2024 YR4, ο οποίος ανακαλύφθηκε πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο και έχει διάμετρο μεταξύ 53 και 67 μέτρων – περίπου το μέγεθος ενός κτιρίου 15 ορόφων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του MIT, αυτή η κατηγορία αντικειμένων δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο, αν χτυπήσουν μια κατοικημένη περιοχή, σίγουρα θα μπορούσαν, καθώς η ισχύς τους ισοδυναμεί με 8 έως 10 μεγατόνους ΤΝΤ.

Σε κάθε περίπτωση θα ήταν καλύτερα να το γνωρίζαμε, καθώς σίγουρα θα διαταράξουν διαστημικές υποδομές - συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για το GPS και τις επικοινωνίες και να παίρναμε τα μέτρα μας.

Το πρόβλημα είναι ότι είναι πραγματικά δύσκολο να τους δούμε.

Σε αυτή την κλίμακα, αυτοί οι αστεροειδείς δεν αντανακλούν πολύ φως και τα επίγεια παρατηρητήρια δυσκολεύονται να τους εντοπίσουν.

Ορισμένα διαστημικά παρατηρητήρια, όπως το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb, τα καταφέρνουν καλύτερα. Χρησιμοποιήθηκε από ορισμένα μέλη της ομάδας του MIT για να παρακολουθήσουν τον 2024 YR4 και πρόσφατα να αποκλείσουν οριστικά μια πρόσκρουση στη Σελήνη το 2032.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το JWST είναι το πιο ικανό τηλεσκόπιο βαθιού διαστήματος που διαθέτουμε, οι απαιτήσεις για το χρόνο του είναι τόσο συχνές που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς για την παρακολούθηση αστεροειδών κλίμακας δεκαμέτρων.

Ωστόσο, ένα άλλο επίγειο τηλεσκόπιο που θα τεθεί σε λειτουργία σύντομα θα πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει. Το Παρατηρητήριο Vera Rubin αναμένεται να εντοπίσει έως και 10 φορές περισσότερους αστεροειδείς κλίμακας δεκαμέτρου από όσους έχουμε εντοπίσει μέχρι τώρα. Ωστόσο, ενώ είναι εξαιρετικό στην ανίχνευση πολύ αμυδρών αντικειμένων όπως αυτοί οι μικροί αστεροειδείς, δεν είναι εξίσου καλό στην παρακολούθησή τους, γεγονός που καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί είτε το μέγεθος είτε η τροχιά του αστεροειδούς.

Για να καλύψει αυτό το κενό, η ομάδα του MIT αναπτύσσει μια σειρά από άλλα τηλεσκόπια, όπως τα Αστεροσκοπεία Haystack και Wallace του MIT, τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τους αστεροειδείς που εντοπίζει το Vera Rubin.

Αυτή η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης ανάλυση δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι παρακολουθούν πραγματικά αντικείμενα και όχι παραμορφώσεις από το τηλεσκόπιο ή άλλο θόρυβο.

Το να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε όταν εντοπίσουμε έναν αστεροειδή μεγέθους δεκαμέτρου που θα συγκρουστεί πραγματικά με τη Γη (ή τη Σελήνη) είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Ωστόσο, είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι θα συμβεί.

Οι ερευνητές του MIT αναμένουν ότι, μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι αστρονόμοι θα εντοπίσουν αρκετά μικρά αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης με το σύστημα Γης-Σελήνης κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ακόμη κανένα πλαίσιο για τις χώρες του κόσμου ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την πιθανότητα. Αλλά σίγουρα λύση δεν είναι μία αποστολή τύπου κινηματογραφικού «Αρμαγεδδών» με ήρωες αστροναύτες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικό τάνκερ αναχώρησε από τα Στενά του Ορμούζ και προορισμό την Ινδία

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού - Εικόνες

13:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βουλγαρία: Πέθανε ο πρώην Μουντιαλικός άσος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μπόρισλαβ Μιχαΐλοφ

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ στην Κυλλήνη

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμπανάκι Ινστιτούτου Τσίπρα για data centers:«Η Ελλάδα εκτίθεται σε κινδύνους υδατικής ανεπάρκειας και γεωπολιτικού εκβιασμού»

13:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Αυτός είναι ο 27χρονος που θώπευσε 54χρονη - Πώς σώθηκε η γυναίκα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός, λέει το ΥΠΕΞ

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Corriere della Sera: Η Ιταλία αρνήθηκε σε στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να προσγειωθούν στη Σικελία

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τέμπη: Το Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις - Δεν ασπαζόμαστε το σκεπτικό

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής από τη Θεσσαλονίκη μετά από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης

12:44WHAT THE FACT

Έως τα τέλη του αιώνα ενδέχεται να μας χτυπήσουν 5 αστεροειδείς μεγέθους κτιρίου - Πώς θα αμυνθούμε;

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Πότε θα ανθίσουν οι κερασιές της Ιαπωνίας; Η τεχνητή νοημοσύνη έχει την απάντηση

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς τράπεζες για 2 ημέρες - Πότε και πώς θα κάνουμε τις συναλλαγές μας

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

12:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίτροπος Ενέργειας: Προετοιμαστείτε για παρατεταμένη αναταραχή στις αγορές – Ανησυχία για την τροφοδοσία της ΕΕ

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από τα $4 το γαλόνι οι τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά το 2022 – Στα ύψη και το diesel

11:55LIFESTYLE

Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Artemis: H NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη 50 και πλέον χρόνια μετά - Το στοίχημα και οι προκλήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:44ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο λαϊκό προσκύνημα - «Από όπου πέρασε έφερε πολιτισμό»

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς τράπεζες για 2 ημέρες - Πότε και πώς θα κάνουμε τις συναλλαγές μας

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ στην Κυλλήνη

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Αυτός είναι ο 27χρονος που θώπευσε 54χρονη - Πώς σώθηκε η γυναίκα

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

10:16LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι σε παραλία της Χαβάης

11:55LIFESTYLE

Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Συγκινημένοι στο τελευταίο αντίο η κόρη και τα εγγόνια της - Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:00ΕΘΝΙΚΑ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

11:07ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Παράνοια και σύγχυση» - Ρήγμα και ασυνεννοησία στην ηγεσία του Ιράν

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής από τη Θεσσαλονίκη μετά από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης

07:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων φέρνει επικίνδυνες καταιγίδες στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ