Κοντά στη λύση του μεγαλύτερου μυστηρίου της ανθρωπότητας: Πώς χτίστηκαν οι Πυραμίδες

Snapshot Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας πιθανότατα κατασκευάστηκε με μια «κρυφή σπειροειδή ράμπα» ενσωματωμένη στο εσωτερικό της, αντί για εξωτερικές γιγαντιαίες ράμπες.

Η «ράμπα άκρης» ήταν μια κεκλιμένη διαδρομή που ακολουθούσε την περίμετρο της πυραμίδας και καλυπτόταν σταδιακά από λίθους, επιτρέποντας την ανύψωση των βαρύ λίθων.

Ο ρυθμός τοποθέτησης λίθων υπολογίζεται σε έναν λίθο κάθε 4

6 λεπτά, με συνολικό χρόνο κατασκευής μεταξύ 20 και 27 ετών, σύμφωνα με τις ιστορικές εκτιμήσεις.

Τα ανεξήγητα κενά στο εσωτερικό της πυραμίδας μπορεί να αποτελούν υπολείμματα της εσωτερικής ράμπας, υποστηρίζοντας τη νέα θεωρία.

Η μελέτη βασίζεται σε συγκεκριμένες προβλέψεις που μπορούν να ελεγχθούν αρχαιολογικά και συνδυάζει μηχανική και γεωμετρία για να εξηγήσει τον ευφυή σχεδιασμό της κατασκευής. Snapshot powered by AI

Για δεκαετίες, ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της ανθρώπινης ιστορίας παρέμενε αναπάντητο: πώς κατασκευάστηκε η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας; Πώς κατάφεραν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι να μετακινήσουν και να τοποθετήσουν εκατομμύρια πέτρινους όγκους, ορισμένοι από τους οποίους ζύγιζαν έως και 15 τόνους, χωρίς τη βοήθεια σύγχρονων μηχανημάτων; Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για τη διαδικασία κατασκευής, έκανε το μυστήριο ακόμη πιο βαθύ.

Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται τώρα να ρίξει φως, προτείνοντας μια θεωρία που αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να αλλάξει ριζικά όσα γνωρίζουμε. Σύμφωνα με αυτήν, η Πυραμίδα του Χέοπα δεν κατασκευάστηκε με τη βοήθεια τεράστιων εξωτερικών ραμπών, όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα, αλλά μέσω μιας κρυφής σπειροειδούς ράμπας που βρισκόταν ενσωματωμένη στο εσωτερικό της.

Η θεωρία της «κρυφής σπειροειδούς ράμπας»

Ο ερευνητής και επιστήμονας υπολογιστών Vicente Luis Rosell Roig υποστηρίζει ότι οι εργάτες χρησιμοποιούσαν μια αποκαλούμενη «ράμπα άκρης» (edge ramp), δηλαδή μια κεκλιμένη διαδρομή που ακολουθούσε την περίμετρο της πυραμίδας. Η ράμπα αυτή δημιουργούνταν σταδιακά καθώς η κατασκευή προχωρούσε προς τα πάνω, και στη συνέχεια καλυπτόταν από τις επόμενες στρώσεις λίθων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τεράστιοι λίθοι μπορούσαν να ανεβαίνουν σταθερά, επίπεδο προς επίπεδο, χωρίς να απαιτούνται γιγαντιαίες εξωτερικές κατασκευές που θα δημιουργούσαν τεχνικά και πρακτικά προβλήματα.

Το μοντέλο περιγράφει μια ελικοειδή διαδρομή που σχηματιζόταν αφήνοντας προσωρινά ανοικτά τμήματα της εξωτερικής τοιχοποιίας, τα οποία στη συνέχεια συμπληρώνονταν, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος της ράμπας από την τελική μορφή της πυραμίδας.

Ένα έργο ασύλληπτης κλίμακας

Η Μεγάλη Πυραμίδα εντυπωσιάζει όχι μόνο για την ακρίβειά της αλλά και για τις διαστάσεις της. Κάθε πλευρά της βάσης φτάνει περίπου τα 230 μέτρα, ενώ το αρχικό της ύψος άγγιζε τα 146 μέτρα.

Υπολογίζεται ότι για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2,3 εκατομμύρια λίθοι, γεγονός που αποκαλύπτει το μέγεθος της οργάνωσης και του συντονισμού που απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φαραώ Χέοπα.

Η νέα μελέτη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις όχι μόνο στο «πώς», αλλά και στο «πόσο γρήγορα» χτίστηκε το μνημείο.

Ρυθμός κατασκευής που εντυπωσιάζει

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις, οι εργάτες θα μπορούσαν να τοποθετούν έναν λίθο κάθε τέσσερα έως έξι λεπτά, διατηρώντας έναν σταθερό και εντυπωσιακά γρήγορο ρυθμό.

Με βάση αυτό το σενάριο, η βασική κατασκευή της πυραμίδας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε μόλις 14 έως 21 χρόνια. Ωστόσο, αν συνυπολογιστούν η εξόρυξη των λίθων, η μεταφορά τους μέσω του Νείλου, καθώς και τα διαλείμματα των εργατών, ο συνολικός χρόνος κατασκευής εκτιμάται μεταξύ 20 και 27 ετών — ένα εύρος που συμφωνεί με τις υπάρχουσες ιστορικές εκτιμήσεις.

Τα «κενά» που ίσως δεν είναι τυχαία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της θεωρίας αφορά τα ανεξήγητα κενά που έχουν εντοπιστεί στο εσωτερικό της πυραμίδας μέσω σύγχρονων τεχνολογιών απεικόνισης.

Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, τα κενά αυτά ενδέχεται να μην είναι τυχαία, αλλά να αποτελούν υπολείμματα της εσωτερικής ράμπας που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια ανακάλυψη με τεράστια σημασία, καθώς θα συνδέει άμεσα τα αρχαιολογικά δεδομένα με μια συγκεκριμένη τεχνική κατασκευής.

Τεχνολογία της εποχής και μηχανική ευφυΐα

Η μελέτη τονίζει ότι, αν και οι Αιγύπτιοι της Παλαιάς Βασιλείας δεν διέθεταν σιδερένια εργαλεία, τροχοφόρα μέσα βαριάς μεταφοράς ή σύνθετα συστήματα τροχαλιών, είχαν στη διάθεσή τους άλλα αποτελεσματικά μέσα: χάλκινα εργαλεία, έλκηθρα που λιπαίνονταν με νερό, σχοινιά, μοχλούς, χωμάτινες κατασκευές και πλοιάρια στον Νείλο.

Με αυτά τα μέσα, και με εξαιρετικό σχεδιασμό, κατάφεραν να υλοποιήσουν ένα έργο που ακόμα και σήμερα προκαλεί δέος.

Ένα μοντέλο που μπορεί να αποδειχθεί

Σε αντίθεση με πολλές προηγούμενες θεωρίες, η πρόταση του Rosell Roig δεν περιορίζεται σε υποθέσεις. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις που μπορούν να ελεγχθούν αρχαιολογικά, όπως ίχνη φθοράς στις γωνίες της πυραμίδας ή χαρακτηριστικά μοτίβα στις περιοχές όπου οι ράμπες καλύφθηκαν.

Παράλληλα, η μελέτη αξιοποίησε προσομοιώσεις και αναλύσεις μηχανικής για να εξετάσει τη σταθερότητα της κατασκευής σε κάθε στάδιο, δείχνοντας ότι οι πιέσεις και οι καθιζήσεις παραμένουν εντός αποδεκτών ορίων για τα υλικά της εποχής.

Ένα βήμα πιο κοντά στην απάντηση

Συνδυάζοντας στοιχεία γεωμετρίας, μηχανικής και εφοδιαστικής οργάνωσης, το νέο μοντέλο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική εξήγηση για την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας.

Αν οι μελλοντικές έρευνες επιβεβαιώσουν τα ευρήματα, τότε ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε μια σημαντική αναθεώρηση της ιστορικής γνώσης: η Πυραμίδα του Χέοπα δεν χτίστηκε μόνο με ανθρώπινη δύναμη, αλλά με έναν εξαιρετικά ευφυή σχεδιασμό — μια μέθοδο που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξαφανιστεί μέσα στο ίδιο το μνημείο.