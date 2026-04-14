Υπερυπολογιστής της NASA προβλέπει πότε θα τελειώσει η Γη – Και είναι νωρίτερα απ’ότι πιστεύαμε

Το «ρολόι της Αποκάλυψης» πλησιάζει όσο ποτέ τα μεσάνυχτα, μια ένδειξη που εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιεί το Bulletin of the Atomic Scientists για να αποτυπώσει τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας καταστροφής.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οι απειλές πυρηνικής σύγκρουσης, η κλιματική κρίση και οι ανεξέλεγκτες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Ωστόσο, ακόμη κι αν η ανθρωπότητα καταφέρει να αποφύγει αυτά τα σενάρια, υπάρχει ένα αναπόφευκτο τέλος για τη ζωή στη Γη.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Geoscience, η βιωσιμότητα της Γης έχει πιο περιορισμένο ορίζοντα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Οι ερευνητές Kazumi Ozaki και Christopher T. Reinhard εκτιμούν ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θα πάψει να είναι φιλική για τη ζωή πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις.

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η Γη θα παραμείνει κατοικήσιμη για περίπου δύο δισεκατομμύρια χρόνια, καθώς η σταδιακή αύξηση της φωτεινότητας του Ήλιου θα οδηγούσε αργά αλλά σταθερά σε ακραίες θερμοκρασίες. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα μειώνουν αυτό το χρονικό περιθώριο στο ένα δισεκατομμύριο χρόνια.

Η σημασία του οξυγόνου και το παρελθόν της Γης

Η σημερινή ατμόσφαιρα της Γης, πλούσια σε οξυγόνο, δεν ήταν πάντα δεδομένη. Πριν από περίπου 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια, η εμφάνιση μικροοργανισμών που παρήγαγαν οξυγόνο οδήγησε στο λεγόμενο Great Oxidation Event, ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που εξαφάνισε σχεδόν κάθε μορφή ζωής της εποχής αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολύπλοκων οργανισμών.

Σήμερα, η βιόσφαιρα της Γης βασίζεται σε αυτή την ισορροπία, με την ατμόσφαιρα να περιέχει περίπου 20% οξυγόνο. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη.

Ο ρόλος του Ήλιου και το τέλος της ισορροπίας

Καθώς ο Sun συνεχίζει να εξελίσσεται, θα γίνεται σταδιακά πιο θερμός και φωτεινός. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάτμιση των υδάτων από την επιφάνεια της Γης και τη μεταφορά τους στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει τελικά σε δραματική μείωση του οξυγόνου, διαλύοντας την ισορροπία που επιτρέπει σήμερα τη ζωή. Με άλλα λόγια, η ίδια η εξέλιξη του άστρου μας θα καταστήσει τον πλανήτη αφιλόξενο.

Το μακρινό μέλλον και οι προοπτικές της ανθρωπότητας

Παρά τη δυσοίωνη αυτή προοπτική, οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος άμεσης ανησυχίας. Το χρονικό διάστημα του ενός δισεκατομμυρίου ετών θεωρείται τεράστιο σε ανθρώπινη κλίμακα.

Μάλιστα, εάν η ανθρωπότητα καταφέρει να ξεπεράσει τις σύγχρονες προκλήσεις, δεν αποκλείεται οι μελλοντικοί πολιτισμοί να έχουν αναπτύξει τεχνολογίες που θα επιτρέψουν είτε την προσαρμογή είτε τη μετακίνηση σε άλλους πλανήτες.

Στο μεταξύ, ερευνητικά προγράμματα της NASA, όπως το LUVOIR, φιλοδοξούν να εντοπίσουν παρόμοιες διαδικασίες σε μακρινούς κόσμους, ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο κατανόησης για το πώς γεννιέται και πώς τελειώνει η ζωή στο σύμπαν.