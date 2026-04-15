Γιγαντιαία σήραγγα 120 χλμ. σχεδιάζεται για υποθαλάσσιο τρένο υψηλής ταχύτητας

Η Κίνα επανέρχεται με ένα ακόμη μεγαλεπήβολο έργο υποδομών, αυτή τη φορά κάτω από τη θάλασσα.

Το σχέδιο για τη δημιουργία μιας σιδηροδρομικής σύνδεσης μήκους περίπου 120 χιλιομέτρων κάτω από το στενό Μποχάι βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης και, αν υλοποιηθεί, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στη βόρεια παράκτια ζώνη της χώρας.

Το φιλόδοξο σχέδιο για υποθαλάσσια σύνδεση

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η κατασκευή ενός τεράστιου υποθαλάσσιου τούνελ που θα συνδέει απευθείας τις πόλεις Νταλιάν και Γιαντάι. Η διαδρομή, που σήμερα απαιτεί αρκετές ώρες με πλοίο ή ακόμη περισσότερο οδικώς γύρω από τη θάλασσα, θα μπορεί να καλυφθεί σε μόλις 40 λεπτά.

Το έργο προβλέπει αποκλειστικά σιδηροδρομική χρήση, με τρένα υψηλής ταχύτητας που θα κινούνται με πάνω από 250 χιλιόμετρα την ώρα. Στόχος είναι η ενίσχυση του ήδη εκτεταμένου δικτύου υψηλών ταχυτήτων της Κίνας και η δημιουργία μιας σταθερής, αξιόπιστης σύνδεσης αντί της εξάρτησης από θαλάσσιες μεταφορές.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον κόσμο

Με συνολικό μήκος που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα, το έργο φιλοδοξεί να ξεπεράσει ακόμη και τη σήραγγα της Μάγχης, κατατάσσοντάς το ανάμεσα στα μεγαλύτερα υποθαλάσσια έργα παγκοσμίως.

Η σύνδεση θα ενώνει τις επαρχίες Λιαονίνγκ και Σαντόνγκ, δημιουργώντας έναν ενιαίο σιδηροδρομικό διάδρομο κάτω από τη θάλασσα. Η σημασία του δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, αλλά και οικονομική, καθώς θα ενισχύσει τη διασύνδεση δύο ισχυρών παράκτιων περιοχών.

Οι τεχνικές προκλήσεις κάτω από τον βυθό

Η κατασκευή ενός τέτοιου έργου δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Ο βυθός του στενού Μποχάι παρουσιάζει έντονη γεωλογική πολυπλοκότητα, με ρήγματα και διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων που δυσκολεύουν τη διάνοιξη.

Οι μελέτες εξετάζουν ζητήματα σεισμικότητας, σταθερότητας και χάραξης της σήραγγας, ενώ η διάνοιξη σε τόσο μεγάλο βάθος και μήκος απαιτεί προηγμένες τεχνολογίες και συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών.

Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό παίζουν και τα συστήματα ασφάλειας. Προβλέπεται η δημιουργία τεχνητών νησιών και κάθετων φρεάτων, τα οποία θα λειτουργούν ως σημεία εξαερισμού, πρόσβασης έκτακτης ανάγκης αλλά και υποστήριξης της κατασκευής.

Αντίστροφη μέτρηση για τις μετακινήσεις

Σήμερα, η σύνδεση μεταξύ των δύο πόλεων γίνεται κυρίως με φέρι μποτ, με τη διάρκεια να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και να φτάνει σε αρκετές ώρες. Η χερσαία διαδρομή είναι ακόμη πιο χρονοβόρα, καθώς απαιτεί παράκαμψη ολόκληρης της θάλασσας.

Με το νέο έργο, η απόσταση αυτή ουσιαστικά «συρρικνώνεται», μετατρέποντας ένα πολύωρο ταξίδι σε μια σύντομη διαδρομή υψηλής ταχύτητας κάτω από το νερό.

Οι δύο πόλεις που θα συνδεθούν, η Νταλιάν και η Γιαντάι, αποτελούν σημαντικά οικονομικά και λιμενικά κέντρα, με ισχυρή βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα. Η απευθείας σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την οικονομική τους αλληλεπίδραση.

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και αβεβαιότητες

Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της περιοχής γύρω από τον κόλπο Μποχάι. Παρά το έντονο ενδιαφέρον και τις συνεχείς μελέτες, παραμένει ακόμη σε στάδιο αξιολόγησης.

Εξετάζονται ζητήματα κόστους, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χρηματοδότησης και τεχνικής βιωσιμότητας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επένδυση που μπορεί να φτάσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια γουάν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών.

Αν τελικά προχωρήσει, το υποθαλάσσιο τούνελ του στενού Μποχάι θα αποτελέσει ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνικά εγχειρήματα παγκοσμίως, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών και φέρνοντας πιο κοντά δύο μεγάλες πόλεις με τρόπο που μέχρι σήμερα φάνταζε αδύνατος.