Γιγαντιαία σήραγγα 120 χλμ. σχεδιάζεται για υποθαλάσσιο τρένο υψηλής ταχύτητας

Το φιλόδοξο σχέδιο για υποθαλάσσια σύνδεση

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Κίνα σχεδιάζει την κατασκευή υποθαλάσσιου σιδηροδρομικού τούνελ μήκους περίπου 120 χιλιομέτρων κάτω από το στενό Μποχάι, που θα συνδέει τις πόλεις Νταλιάν και Γιαντάι.
  • Το τούνελ θα επιτρέπει τη μετακίνηση με τρένα υψηλής ταχύτητας πάνω από 250 χλμ/ώρα, μειώνοντας τη διαδρομή σε 40 λεπτά αντί για αρκετές ώρες με πλοίο ή οδικώς.
  • Το έργο αντιμετωπίζει σημαντικές τεχνικές προκλήσεις λόγω της γεωλογικής πολυπλοκότητας του βυθού, με απαιτήσεις για προηγμένες τεχνολογίες, συστήματα ασφάλειας και τεχνητά νησιά.
  • Η υποθαλάσσια σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική διασύνδεση των επαρχιών Λιαονίνγκ και Σαντόνγκ, καθώς οι δύο πόλεις αποτελούν σημαντικά βιομηχανικά και εμπορικά κέντρα.
  • Το έργο βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης, με εκκρεμή ζητήματα κόστους, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χρηματοδότησης και τεχνικής βιωσιμότητας, χωρίς ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Η Κίνα επανέρχεται με ένα ακόμη μεγαλεπήβολο έργο υποδομών, αυτή τη φορά κάτω από τη θάλασσα.

Το σχέδιο για τη δημιουργία μιας σιδηροδρομικής σύνδεσης μήκους περίπου 120 χιλιομέτρων κάτω από το στενό Μποχάι βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης και, αν υλοποιηθεί, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στη βόρεια παράκτια ζώνη της χώρας.

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η κατασκευή ενός τεράστιου υποθαλάσσιου τούνελ που θα συνδέει απευθείας τις πόλεις Νταλιάν και Γιαντάι. Η διαδρομή, που σήμερα απαιτεί αρκετές ώρες με πλοίο ή ακόμη περισσότερο οδικώς γύρω από τη θάλασσα, θα μπορεί να καλυφθεί σε μόλις 40 λεπτά.

Το έργο προβλέπει αποκλειστικά σιδηροδρομική χρήση, με τρένα υψηλής ταχύτητας που θα κινούνται με πάνω από 250 χιλιόμετρα την ώρα. Στόχος είναι η ενίσχυση του ήδη εκτεταμένου δικτύου υψηλών ταχυτήτων της Κίνας και η δημιουργία μιας σταθερής, αξιόπιστης σύνδεσης αντί της εξάρτησης από θαλάσσιες μεταφορές.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον κόσμο

Με συνολικό μήκος που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα, το έργο φιλοδοξεί να ξεπεράσει ακόμη και τη σήραγγα της Μάγχης, κατατάσσοντάς το ανάμεσα στα μεγαλύτερα υποθαλάσσια έργα παγκοσμίως.

Η σύνδεση θα ενώνει τις επαρχίες Λιαονίνγκ και Σαντόνγκ, δημιουργώντας έναν ενιαίο σιδηροδρομικό διάδρομο κάτω από τη θάλασσα. Η σημασία του δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, αλλά και οικονομική, καθώς θα ενισχύσει τη διασύνδεση δύο ισχυρών παράκτιων περιοχών.

Οι τεχνικές προκλήσεις κάτω από τον βυθό

Η κατασκευή ενός τέτοιου έργου δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Ο βυθός του στενού Μποχάι παρουσιάζει έντονη γεωλογική πολυπλοκότητα, με ρήγματα και διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων που δυσκολεύουν τη διάνοιξη.

Οι μελέτες εξετάζουν ζητήματα σεισμικότητας, σταθερότητας και χάραξης της σήραγγας, ενώ η διάνοιξη σε τόσο μεγάλο βάθος και μήκος απαιτεί προηγμένες τεχνολογίες και συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών.

Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό παίζουν και τα συστήματα ασφάλειας. Προβλέπεται η δημιουργία τεχνητών νησιών και κάθετων φρεάτων, τα οποία θα λειτουργούν ως σημεία εξαερισμού, πρόσβασης έκτακτης ανάγκης αλλά και υποστήριξης της κατασκευής.

Αντίστροφη μέτρηση για τις μετακινήσεις

Σήμερα, η σύνδεση μεταξύ των δύο πόλεων γίνεται κυρίως με φέρι μποτ, με τη διάρκεια να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και να φτάνει σε αρκετές ώρες. Η χερσαία διαδρομή είναι ακόμη πιο χρονοβόρα, καθώς απαιτεί παράκαμψη ολόκληρης της θάλασσας.

Με το νέο έργο, η απόσταση αυτή ουσιαστικά «συρρικνώνεται», μετατρέποντας ένα πολύωρο ταξίδι σε μια σύντομη διαδρομή υψηλής ταχύτητας κάτω από το νερό.

Οι δύο πόλεις που θα συνδεθούν, η Νταλιάν και η Γιαντάι, αποτελούν σημαντικά οικονομικά και λιμενικά κέντρα, με ισχυρή βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα. Η απευθείας σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την οικονομική τους αλληλεπίδραση.

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και αβεβαιότητες

Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της περιοχής γύρω από τον κόλπο Μποχάι. Παρά το έντονο ενδιαφέρον και τις συνεχείς μελέτες, παραμένει ακόμη σε στάδιο αξιολόγησης.

Εξετάζονται ζητήματα κόστους, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χρηματοδότησης και τεχνικής βιωσιμότητας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επένδυση που μπορεί να φτάσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια γουάν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών.

Αν τελικά προχωρήσει, το υποθαλάσσιο τούνελ του στενού Μποχάι θα αποτελέσει ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνικά εγχειρήματα παγκοσμίως, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών και φέρνοντας πιο κοντά δύο μεγάλες πόλεις με τρόπο που μέχρι σήμερα φάνταζε αδύνατος.

07:15WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικών: Το προϊόν που χρησιμοποιείς σε κάθε πλύση μπορεί να καταστρέφει τα ρούχα σου

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κάνει λόγο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν

07:04WHAT THE FACT

Γιγαντιαία σήραγγα 120 χλμ. σχεδιάζεται για υποθαλάσσιο τρένο υψηλής ταχύτητας

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ – Λαβρόφ στο Πεκίνο

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ - Μπανταλόνα: «Τελικός» πρόκρισης στο Final Four του BCL - Η ώρα και το κανάλι

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο η «εκρηκτική» συνεδρίαση της Ολομέλειας: Κόντρα εφ' όλης της ύλης και 15ήμερο «φωτιά»

06:06LIFESTYLE

Τρεις πρεμιέρες ανακατεύουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες πήγαν στο χωριό αλλά το Πάσχα ήταν πιο φτωχό από το 2025

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Λίγες ημέρες ακόμα για την αίτηση - Πώς να την υποβάλετε

06:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακή κρίση ανάλογη με το 1974 – Το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

06:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρώτο crash test κυβέρνησης και αντιπολίτευσης την Πέμπτη στη Βουλή - Τι θα πει ο Μητσοτάκης

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σε κατάσταση ασφυξίας οι κτηνοτρόφοι - Νέες κινητοποιήσεις - Ο δεκάλογος των αιτημάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Από το «Χριστός Ανέστη» στα κρατητήρια: Περιπέτεια για ιερέα στην Κρήτη το Μεγάλο Σάββατο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στα ημιτελικά η αλύγιστη Ατλέτικο, πρόκριση και για την Παρί - Βίντεο

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ