Eurovision 2026: Η EBU προειδοποιεί το Ισραήλ για βίντεο που ανάρτησε ο εκπρόσωπός του

Η EBU ζήτησε την άμεση απόσυρση του βίντεο, κρίνοντας πως παραβιάζει τους κανονισμούς της Eurovision

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Noam Bettan, εκπρόσωπος της φετινής ισραηλινής συμμετοχής στη Eurovision
  • Η EBU ζήτησε άμεση απόσυρση βίντεο του εκπροσώπου του Ισραήλ που καλούσε το κοινό να ψηφίσει αποκλειστικά την ισραηλινή συμμετοχή, καθώς παραβιάζει τους κανονισμούς της Eurovision.
  • Η EBU απέστειλε επίσημη προειδοποίηση στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN και συνεχίζει την παρακολούθηση των προωθητικών ενεργειών της ισραηλινής αποστολής.
  • Το ισραηλινό KAN δήλωσε ότι τα βίντεο ήταν πρωτοβουλία της ομάδας του καλλιτέχνη και όχι κρατική καμπάνια, και απέσυρε το περιεχόμενο μετά τις συστάσεις της EBU.
  • Η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πέντε χώρες να αποχωρούν από τη Eurovision 2026 λόγω του πολέμου στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης.
  • Η EBU εισήγαγε νέους κανονισμούς για το 2026 με σκοπό τον περιορισμό μαζικών εκκλήσεων ψήφων και την εξασφάλιση ίσων όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Νέες αντιδράσεις προκαλεί η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, λίγες ημέρες πριν από τον Α’ Ημιτελικό της διοργάνωσης στη Βιέννη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) προχώρησε σε επίσημη προειδοποίηση προς τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, KAN.

Η παρέμβαση της EBU ήρθε μετά τη δημοσίευση βίντεο στα social media, στα οποία ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, Noam Bettan, καλούσε το κοινό να διαθέσει και τις δέκα διαθέσιμες ψήφους αποκλειστικά στην ισραηλινή συμμετοχή.

Η παρέμβαση της EBU

Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της Eurovision, Martin Green, στο νορβηγικό TV2, η EBU επικοινώνησε με την ισραηλινή αποστολή μέσα σε λίγα λεπτά από τον εντοπισμό των βίντεο, ζητώντας την άμεση απόσυρσή τους από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η άμεση προτροπή προς το κοινό να εξαντλήσει όλες τις ψήφους υπέρ μίας μόνο συμμετοχής δεν συνάδει με τους κανονισμούς και το πνεύμα του διαγωνισμού.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι εστάλη επίσημη προειδοποίηση προς το KAN, ενώ ξεκαθάρισε πως η EBU θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά όλες τις προωθητικές ενέργειες της ισραηλινής αποστολής.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά όλες τις προωθητικές δραστηριότητες, ώστε να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για το σύνολο των 35 συμμετεχουσών χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Martin Green.

Η απάντηση του Ισραήλ

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα βίντεο αποτελούσαν πρωτοβουλία της ομάδας του καλλιτέχνη και όχι κρατικά χρηματοδοτούμενη καμπάνια.

Το KAN ανέφερε ακόμη πως το περιεχόμενο αποσύρθηκε άμεσα μετά τις συστάσεις της EBU.

Το τεταμένο κλίμα γύρω από τη φετινή Eurovision

Το περιστατικό έρχεται σε μια ήδη φορτισμένη περίοδο για τη Eurovision, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Πέντε χώρες - η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία - έχουν αποχωρήσει από τη φετινή διοργάνωση, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη συμμετοχή του Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

Οι εξελίξεις έχουν ανοίξει ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον πολιτικό χαρακτήρα της Eurovision και τα όρια της ουδετερότητας που επιχειρεί να διατηρήσει η διοργάνωση.

Οι νέοι κανονισμοί της Eurovision

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η EBU έχει θεσπίσει νέους κανονισμούς για το 2026, με στόχο να περιοριστούν οργανωμένες καμπάνιες επηρεασμού της ψηφοφορίας και μαζικές εκκλήσεις ψήφων υπέρ συγκεκριμένων συμμετοχών.

Σύμφωνα με την EBU, στόχος των μέτρων είναι η διασφάλιση ίσων όρων συμμετοχής και η προστασία της αξιοπιστίας του διαγωνισμού.

